'जो करना है कर लें, हम PM मोदी से डरने वाले नहीं', बीजेपी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

Rahul Gandhi Target BJP: आज मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को जो करना है कर लें वो न किसी से डरते हैं और न ही कहीं भागने वाले हैं।

नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन से कांग्रेस आग बबूला है। इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ का पार्टी के नेता खूब विरोध कर रहे हैं। अब इस मामले पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी से डरते नहीं हैं और न ही वो इस मामले से भागने वाले हैं। देश में लोकतंत्र के लिए वो और उनकी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी।

Rahul Gandhi on National Herald case, says do whatever you want, we are not afraid of PM Modi