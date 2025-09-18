Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आज हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे राहुल गांधी? 11 सितंबर को कहा था, ‘वोट चोरी पर दूंगा धमाकेदार सबूत’

Rahul Gandhi Press Conference: राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वह वोट चोरी के मामले पर प्रेसकॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। राहुल लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाते आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 18, 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (फोटो- IANS)

Rahul Gandhi Press Conference Today: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संभावना है कि वोट चोरी कैंपेन को लेकर वह जिस हाइड्रोजन बम (hydrogen bomb) फोड़ने की बात करते आ रहे हैं, उस पर वह मीडिया के सामने कुछ नया रखेंगे। राहुल गांधी ने बीते कुछ महीनों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। राहुल ने भाजपा (BJP) पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।

सच्चाई जल्द ही देश के सामने आने वाली है

राहुल गांधी ने बिहार में 'वोटर अधिकार रैली' के दौरान कहा था कि वोट चोरी की सच्चाई जल्द ही देश के सामने आने वाली है। अब एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। हम वोट चोरी को लेकर जनता के सामने धमाकेदार सबूत रखने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की। वही, लोग अब संविधान की हत्या की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इन विपक्षी नेताओं ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई
राष्ट्रीय
Opposition leaders wished PM Modi on his birthday

राहुल ने आगे कहा, 'बिहार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। बीजेपी के लोगों ने काले झंडे दिखाए। वह कान खोलकर सुन लें, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। वह आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई देश को पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे'।

राहुल ने 7 अगस्त को दिया था 1 घंटे का प्रजेंटेशन

वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रजेंटेशन दिया था। 1 घंटे 11 मिनट के प्रजेंटेशन में उन्होंने 22 पेजों का ब्योरा मीडिया के सामने रखा। राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए।

कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यहां एक लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर ही जीते। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर भी एक लाख की वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 40 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए। विधानसभा चुनाव में शाम पांच बजे के बाद अचानक से वोटर टर्नआउट में इजाफा देखने को मिला। हरियाणा में वोट चोरी के कारण ही कांग्रेस की हार हुई।

चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया गया है

वहीं, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीन बार गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने 2 अगस्त को कहा कि संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटाकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं, जो पूरे देश को दिखाने पर पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह गायब हो गई है। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुनौती देते कहा कि आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी को लेकर मेरे पास 100 फीसदी सबूत हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2025 07:08 am

Published on:

18 Sept 2025 07:05 am

Hindi News / National News / आज हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे राहुल गांधी? 11 सितंबर को कहा था, ‘वोट चोरी पर दूंगा धमाकेदार सबूत’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.