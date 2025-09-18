आज हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे राहुल गांधी? 11 सितंबर को कहा था, ‘वोट चोरी पर दूंगा धमाकेदार सबूत’

कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यहां एक लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर ही जीते। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर भी एक लाख की वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 40 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए। विधानसभा चुनाव में शाम पांच बजे के बाद अचानक से वोटर टर्नआउट में इजाफा देखने को मिला। हरियाणा में वोट चोरी के कारण ही कांग्रेस की हार हुई।