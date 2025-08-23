Bihar Politics: इधर राहुल-तेजस्वी ‘यात्रा’ में व्यस्त, उधर 2 राजद विधायकों ने कर दिया घात; पार्टी से निकाले गए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निकले हैं। उधर, राजद के दो विधायकों ने घात कर दिया है।
दरअसल, शुक्रवार को गया में पीएम मोदी की भव्य सभा हुई। इस दौरान, स्टेज पर राजद के दो विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर भी देखे गए। बता दें कि विभा देवी नवादा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और प्रकाश वीर ने रजौली सीट से जीत दर्ज की है।
पीएम मोदी के साथ दोनों विधायकों को देखे जाने के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई। राजद के प्रवक्ता मृतुंजय तिवारी ने कहा कि दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए राजद से निकाल दिया गया है। एनडीए में भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। दोनों फिर राजद में ही वापस आएंगे।
मृतुंजय तिवारी ने यह भी कहा कि एनडीए के कई नेता राजद के संपर्क में हैं, वह चुनाव से पहले अपना पाला बदल लेंगे। बता दें कि विभा देवी राजद के पूर्व विधायक राज बल्लव यादव की पत्नी हैं, जिन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में बरी कर दिया है।
नवादा कोर्ट ने राज बल्लव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लगातार पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार राजद उनकी जगह पर किसी और को टिकट दे सकती है। माना जा रहा है कि इस वजह से विभा देवी पीएम मोदी के कार्यक्रम में नजर आईं।
दूसरी तरफ, प्रकाश वीर को लेकर तेजस्वी यादव ने पहले ही हिंट दे दिया था कि इस चुनाव में उनका टिकट कट जायेगा। दरअसल, नवादा में यात्रा के दौरान एक राजद समर्थक ने तेजस्वी से कहा कि भैया इस बार प्रकाश वीर का टिकट काट दीजिये तो इसके जवाब में राजद नेता ने कहा कि 'कट गया'।