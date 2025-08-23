Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Politics: इधर राहुल-तेजस्वी ‘यात्रा’ में व्यस्त, उधर 2 राजद विधायकों ने कर दिया घात; पार्टी से निकाले गए

राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के बीच राजद को बड़ा झटका! दो विधायक, विभा देवी और प्रकाश वीर, पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए और पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। टिकट कटने के डर और पार्टी की कथित उपेक्षा को इस घटना का कारण बताया जा रहा है। क्या ये घटना आगामी चुनावों में राजद के लिए मुसीबत बन सकती है?

पटना

Mukul Kumar

Aug 23, 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी यादव। फोटो- IANS

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निकले हैं। उधर, राजद के दो विधायकों ने घात कर दिया है।

दरअसल, शुक्रवार को गया में पीएम मोदी की भव्य सभा हुई। इस दौरान, स्टेज पर राजद के दो विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर भी देखे गए। बता दें कि विभा देवी नवादा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और प्रकाश वीर ने रजौली सीट से जीत दर्ज की है।

ये भी पढ़ें

चोरी करते देख लिए जाने पर लड़के ने बच्ची को 18 बार चाकू मारा, आरोपी की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ने उड़ाए सबके होश!
राष्ट्रीय
image

स्टेज पर दिखे दोनों विधायक

पीएम मोदी के साथ दोनों विधायकों को देखे जाने के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई। राजद के प्रवक्ता मृतुंजय तिवारी ने कहा कि दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए राजद से निकाल दिया गया है। एनडीए में भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। दोनों फिर राजद में ही वापस आएंगे।

मृतुंजय तिवारी ने यह भी कहा कि एनडीए के कई नेता राजद के संपर्क में हैं, वह चुनाव से पहले अपना पाला बदल लेंगे। बता दें कि विभा देवी राजद के पूर्व विधायक राज बल्लव यादव की पत्नी हैं, जिन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में बरी कर दिया है।

इस वजह से दोनों विधायकों का बदला रवैया

नवादा कोर्ट ने राज बल्लव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लगातार पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार राजद उनकी जगह पर किसी और को टिकट दे सकती है। माना जा रहा है कि इस वजह से विभा देवी पीएम मोदी के कार्यक्रम में नजर आईं।

दूसरी तरफ, प्रकाश वीर को लेकर तेजस्वी यादव ने पहले ही हिंट दे दिया था कि इस चुनाव में उनका टिकट कट जायेगा। दरअसल, नवादा में यात्रा के दौरान एक राजद समर्थक ने तेजस्वी से कहा कि भैया इस बार प्रकाश वीर का टिकट काट दीजिये तो इसके जवाब में राजद नेता ने कहा कि 'कट गया'।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Aug 2025 11:27 am

Hindi News / National News / Bihar Politics: इधर राहुल-तेजस्वी ‘यात्रा’ में व्यस्त, उधर 2 राजद विधायकों ने कर दिया घात; पार्टी से निकाले गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.