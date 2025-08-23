Bihar Politics: इधर राहुल-तेजस्वी ‘यात्रा’ में व्यस्त, उधर 2 राजद विधायकों ने कर दिया घात; पार्टी से निकाले गए

दूसरी तरफ, प्रकाश वीर को लेकर तेजस्वी यादव ने पहले ही हिंट दे दिया था कि इस चुनाव में उनका टिकट कट जायेगा। दरअसल, नवादा में यात्रा के दौरान एक राजद समर्थक ने तेजस्वी से कहा कि भैया इस बार प्रकाश वीर का टिकट काट दीजिये तो इसके जवाब में राजद नेता ने कहा कि 'कट गया'।