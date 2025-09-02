‘Rahul Gandhi के एटम बम से तो चींटी भी नहीं मरी’, हाइड्रोजन बम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मांझी ने कसा तंज

उन्होंने कहा था, "तेजस्वी यादव अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सही जगह दिखाने का काम करेगी। उनकी सोच जंगलराज की है। 2005 से पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव के शासन में बिहार में जंगलराज था। क्या लड़कियों को साइकिल और पोशाक दिया गया था? होमगार्ड को वेतन और 13 महीने का भुगतान नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ।"