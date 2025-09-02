Patrika LogoSwitch to English

‘Rahul Gandhi के एटम बम से तो चींटी भी नहीं मरी’, हाइड्रोजन बम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मांझी ने कसा तंज

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन पटना में लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो एटम बम फोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों हाइड्रोजन बम के लिए तैयार रहो। इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है।

पटना

Swatantra Mishra

Sep 02, 2025

Jeetan Ram Manjhi on Rahul Gandhi
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo: IANS)

Rahul Gandhi Hydrogen Bomb: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'एटम बम' और 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 'एटम बम' फोड़ के क्या किया, एक चींटी भी मरी? 'हाइड्रोजन बम' का भी वही हाल होगा, यह कोई मुद्दा नहीं है। ‎

'मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं होना चाहि, उनका कट रहा है'

‎उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में एसआईआर को लेकर कहा, "यह सतत प्रक्रिया है। मृत लोगों का नाम कट रहा है। जिनका नाम नहीं था, उनका नाम जुड़ रहा है। संविधान के अनुसार, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनका नाम कट रहा है।"

जो लोग यहां के वोटर नहीं, उन्हें पॉपुलर बनाते हैं: मांझी‎ ‎

उन्होंने कहा, "जो लोग यहां की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग यहां के वोटर नहीं हैं, उन्हें वोटर बनाकर पॉपुलर बनाते हैं, यह उनकी कुत्सित चाल है, 2025 में सब पता चल जाएगा।" ‎

नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की बात है। भ्रष्टाचारी अधिकारी भ्रष्टाचारी ही रहेगा, चाहे वह कहीं रहे। लेकिन, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि नीतीश सरकार ने करप्शन से कोई समझौता नहीं किया है। अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। ‎

इसके पहले भी जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों, खासकर राजद, पर जोरदार पलटवार किया था। कुछ दिनों पहले उन्होंने तेजस्वी यादव पर जुबानी हमले किए थे।

तेजस्वी यादव खुद को बड़ा नेता समझ रहे हैं लेकिन…

उन्होंने कहा था, "तेजस्वी यादव अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सही जगह दिखाने का काम करेगी। उनकी सोच जंगलराज की है। 2005 से पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव के शासन में बिहार में जंगलराज था। क्या लड़कियों को साइकिल और पोशाक दिया गया था? होमगार्ड को वेतन और 13 महीने का भुगतान नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ।"

उन्होंने नीतीश कुमार सरकार की तारीफ करते हुए कहा था, "सारा विकास कार्य हमारी सरकार कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव झूठ बोलकर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं।"

(स्रोत-आईएएनएस)

Published on:

02 Sept 2025 01:49 pm

Hindi News / National News / 'Rahul Gandhi के एटम बम से तो चींटी भी नहीं मरी', हाइड्रोजन बम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मांझी ने कसा तंज

