जम्मू कश्मीर में एक साथ 200 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, कई आपत्तिजनक सामान जब्त

जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से उग्रवादी समर्थन नेटवर्क पर चल रहे अभियान ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने बुधवार को चार जिलों में एक साथ बड़ी छापेमारी कर माहौल गर्म कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा गया है। यह अभियान उस समय चल रहा है जब घाटी के कुछ युवकों के शामिल होने वाले आंतरिक मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और दिल्ली के लाल किले धमाके की जांच भी चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है—क्या यह सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है?