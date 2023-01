फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाला मल्टीनेशनल कंपनी का वाईस प्रेसिडेंट, बचने के लिए रच रहा साजिश

न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में महिला सहयात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की टीम ने शुक्रवार को बेंगलुरु और मुंबई में छापेमारी की। लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका। बताया जाता है कि आरोपी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का वाईस प्रेसिडेंट है।





Raids for search of MNC VP Shankar Mishra Who Peed on Woman in Flight