Railway Jobs: रेलवे ने एक दशक में 5 लाख से अधिक युवाओं को दी नौकरियां, कोई पेपर लीक या अनियमितता का मामला नहीं

Railway Jobs: भारतीय रेलवे ने पिछले एक दशक में न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया है, बल्कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान किया है। रेलवे देश के सबसे बड़े सरकारी नियोक्ताओं में से एक है और इसने लाखों युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पिछले दस वर्षों में भारतीय रेलवे ने 5 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे में भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में अब तक 41,343 युवाओं की भर्ती की जा चुकी है। ये भर्तियां रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के माध्यम से विभिन्न चरणों में देशभर में आयोजित की जा रही हैं।