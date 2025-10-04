Patrika LogoSwitch to English

Rain Prediction: दुर्गा पूजा के बाद अब लक्ष्मी पूजा में बारिश बनेगी विलेन, अगले दो दिनों तक होगी झमाझम वर्षा, बाढ़ का खतरा

Rain Predictions for West Bengal: मौसम विभाग ने गंगा तटीय बंगाल पर बने गहरे दबाव के प्रभाव के कारण शनिवार से सोमवार को लक्ष्मी पूजा तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

2 min read

कोलकाता

image

Swatantra Mishra

Oct 04, 2025

rain

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान

Heavy rain Prediction: मौसम विभाग ने गंगा तटीय बंगाल पर बने गहरे दबाव के प्रभाव के कारण शनिवार से सोमवार को लक्ष्मी पूजा तक पूरे दक्षिण बंगाल में मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो अवसाद निर्मित हुआ था वह पहले ही भूभाग तक पहुंच चुका है।

पश्चिम बंगाल के इन जिलों में बाढ़ की चेतावनी

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) बांधों से पानी छोड़े जाने के साथ भारी बारिश के कारण बंगाल के हावड़ा, हुगली, पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर जिलों के कई निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है।

अगले दो दिनों तक होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा, हावड़ा, नदिया और बीरभूम जिलों में बारिश का अनुमान है।

बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 7 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त है। कोलकाता में शनिवार और उसके बाद के दो दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर बंगाल में झमाझम बारिश की है संभावना

इस बीच, उत्तर बंगाल के सभी जिलों में मंगलवार तक बारिश की संभावना है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है।

DVC से पानी छोड़े जाने के बाद आई ये भविष्यवाणी

डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच यह नया पूर्वानुमान आया है। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निगम पर राज्य को पूर्व सूचना दिए बिना अपने बांधों से 65,000 क्यूसेक पानी छोड़कर विजयादशमी के दौरान "त्योहारों का माहौल बिगाड़ने" का आरोप लगाया था।

हमारे पवित्र उत्सव में भंग डालने का प्रयास: ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार की दोपहर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "यह लापरवाहीपूर्ण कृत्य हमारे पवित्र उत्सव के दौरान दुख पहुंचाने के प्रयास से कम नहीं है।" उनके अनुसार, डीवीसी की ओर से ऐसी एकतरफा कार्रवाई शर्मनाक और पूरी तरह अस्वीकार्य है।

'यह डीवीसी द्वारा रची गई आपदा है'

मुख्यमंत्री ने कहा, "डीवीसी ने बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़कर बंगाल में लाखों लोगों की जान को तत्काल संकट में डाल दिया है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह डीवीसी द्वारा रची गई आपदा है।"

मानसून

राष्ट्रीय

