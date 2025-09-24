Kolkata Rains: भारी बारिश और जलभराव के चलते Durga Puja का रंग पड़ा फीका, क्या थी बंगाल में जश्न की तैयारियां?

कोलकाता नगर निगम के अनुसार, गरिया कमदहारी, जोधपुर पार्क, कालीघाट, टॉपसिया, बालीगंज, उत्तर कोलकाता के थांटानिया में कुछ ही घंटों में भारी बारिश के चलते पूरे इलाके में काफी पानी भर गया। इन इलाकों के दुर्गा पूजा समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि भारी बारिश और जगह-जगह जलभराव के चलते दुर्गा पूजा पंडालों में भी पानी घुस गया। लोगों को पूजा करने में परेशानी आ रही है। पिछले साल की तुलना में लोग कम पहुंच रहे हैं। दुर्गोत्सव मंच ने मीडिया से बताया कि पंडालों में पंडालों को काफी नुकसान पहुंचा है क्योंकि उनकी कलाकृतियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दुर्गोत्सव समिति कोलकाता और हावड़ा क्षेत्रों में 500 पूजा स्थलों का आयोजक है।