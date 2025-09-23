Navratri: कन्या पूजन वाले देश में लिंगानुपात से लेकर शिक्षा तक, नौकरी से लेकर खेल के मैदान में क्या है महिलाओं की स्थिति? जानिए

Female Fertility Rate in India: नमूना पंजीकरण प्रणाली की नवीनतम रिपोर्ट (Sample Registration System) में यह बात सामने आई है कि 2023 में देश की समग्र प्रजनन दर पिछले वर्ष के 2 से घटकर 1.9 हो गई। इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि ग्रामीण भारत में प्रजनन दर (Total Fertility rate) 2.1 तक पहुंच गई है। जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रजनन दर 2.1 होना चाहिए। केरल में प्रजनन दर गिरकर 1.8 रह गई है। वर्ष 2023 में दिल्ली में प्रजनन दर 14.66 प्रति हज़ार जनसंख्या से घटकर 2024 में 14 हो गई। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, परिवार चलाने का बढ़ता बोझ, एकल परिवार आदि बातों के चलते तनाव बढ़ रहा है जिसके चलते महिलाओं की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ तनाव और नशा के बढ़ते चलते के कारण पुरुषों स्पर्म काउंट कम हो रहा है।