हनीमून, साजिश और हत्या…सोनम को बनाया गया मुख्य आरोपी: मेघालय पुलिस ने दाखिल की 790 पन्नों की चार्जशीट

पुलिस के अनुसार, राजा पर सबसे पहले विशाल सिंह चौहान ने एक चाकू से वार किया था, जो अपराध के लिए भाड़े पर लिए गए तीन हत्यारों में से एक था। कथित तौर पर सोनम उस समय मौजूद थी और जब उसके पति से खून बहने लगा और वह चीखने-चिल्लाने लगी, तो वह घटनास्थल से भाग गई। वह तब लौटी जब राजा पर किए गए कई वारों से उसकी मौत हो गई थी। दूसरा चाकू उसी खाई में मिला जहां राजा का शव फेंका गया था। एक सफेद शर्ट, जो आकाश राजपूत की बताई जा रही है और जिसे उसने हत्या के दौरान पहना था, भी खाई में मिली।