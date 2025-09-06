हनीमून, साजिश और हत्या…सोनम को बनाया गया मुख्य आरोपी: मेघालय पुलिस ने दाखिल की 790 पन्नों की चार्जशीट

Meghalaya Honeymoon Murder Case Update: मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने शनिवार को दायर 790 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया है कि इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हनीमून हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की मौजूदगी में हुई थी। उनकी पत्नी और राज कुशवाहा के साथ वह रिश्ते में थीं। सोहरा सब-डिवीजन कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर चार्जशीट में 29 वर्षीय राजा की हत्या के पीछे की साजिश और उसे अंजाम देने का विवरण दिया गया है।
सोहरा में वेई सावडोंग झरने के नीचे एक खाई से राजा का शव बरामद होने के कुछ दिनों बाद, सोनम और राज सहित मामले के पांच आरोपियों को मेघालय पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 8 और 9 जून को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी 23 मई को अपने हनीमून के दौरान इस इलाके में यात्रा करते समय दंपति के लापता होने के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के बाद हुई। शुरुआत में इसे गुमशुदगी का मामला माना गया था, लेकिन राजा का शव मिलने के बाद जिसके सिर पर दो तीखे घाव थे। इसके बाद यह मामला हत्या की जांच में बदल गया।
पुलिस के अनुसार, विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में पता चला कि सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध थे। उसने कथित तौर पर सोनम के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची और तीन हमलावरों को सुपारी दी। पुलिस ने अपने आधिकारिक नोट में कहा कि आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम रघुवंशी की मौजूदगी में हत्या को अंजाम दिया।
बाद में पुलिस ने तीन और आरोपियों लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहिरवार और शिलोम जेम्स को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1), 238(ए) और 61(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 790 पृष्ठों की चार्जशीट में पर्याप्त भौतिक साक्ष्य और संलग्नक के साथ अदालत में दाखिल कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, राजा पर सबसे पहले विशाल सिंह चौहान ने एक चाकू से वार किया था, जो अपराध के लिए भाड़े पर लिए गए तीन हत्यारों में से एक था। कथित तौर पर सोनम उस समय मौजूद थी और जब उसके पति से खून बहने लगा और वह चीखने-चिल्लाने लगी, तो वह घटनास्थल से भाग गई। वह तब लौटी जब राजा पर किए गए कई वारों से उसकी मौत हो गई थी। दूसरा चाकू उसी खाई में मिला जहां राजा का शव फेंका गया था। एक सफेद शर्ट, जो आकाश राजपूत की बताई जा रही है और जिसे उसने हत्या के दौरान पहना था, भी खाई में मिली।
पुलिस ने कहा कि उनके पास बरामद हत्या का हथियार, खून से सने कपड़े, जोड़े की सीसीटीवी फुटेज और कई लोगों की गवाही के रूप में सबूत हैं, जिनमें एक गाइड भी शामिल है जिसने आरोपियों को साथ देखा था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोनम का मंगलसूत्र और एक बिछिया उस होटल से बरामद की जहां उन्होंने अपने बैग छोड़े थे, जिससे उन्हें संदेह हुआ।
मेघालय पुलिस के बयान में कहा गया है, सभी सबूतों को इकट्ठा करने और उनका मिलान करने सहित गहन जांच करने के बाद यह सिद्ध हो गया है कि सोनम राजा रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ संबंध था और राज कुशवाहा ने सोनम और तीन हमलावरों के साथ मिलकर सोहरा में हनीमून के बहाने राजा रघुवंशी की हत्या की आपराधिक साजिश रची थी।