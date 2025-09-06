Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हनीमून, साजिश और हत्या…सोनम को बनाया गया मुख्य आरोपी: मेघालय पुलिस ने दाखिल की 790 पन्नों की चार्जशीट

Meghalaya Honeymoon Murder Case: इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय में हनीमून पर थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 06, 2025

सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी (फाइल फोटो)

Meghalaya Honeymoon Murder Case Update: मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने शनिवार को दायर 790 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया है कि इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हनीमून हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की मौजूदगी में हुई थी। उनकी पत्नी और राज कुशवाहा के साथ वह रिश्ते में थीं। सोहरा सब-डिवीजन कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर चार्जशीट में 29 वर्षीय राजा की हत्या के पीछे की साजिश और उसे अंजाम देने का विवरण दिया गया है।

मेघालय पुलिस ने सोनम सहित पांच को किया था गिरफ्तार

सोहरा में वेई सावडोंग झरने के नीचे एक खाई से राजा का शव बरामद होने के कुछ दिनों बाद, सोनम और राज सहित मामले के पांच आरोपियों को मेघालय पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 8 और 9 जून को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी 23 मई को अपने हनीमून के दौरान इस इलाके में यात्रा करते समय दंपति के लापता होने के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के बाद हुई। शुरुआत में इसे गुमशुदगी का मामला माना गया था, लेकिन राजा का शव मिलने के बाद जिसके सिर पर दो तीखे घाव थे। इसके बाद यह मामला हत्या की जांच में बदल गया।

ये भी पढ़ें

4 साल से लिव इन में रह रही थी पत्नी, लवर ने पति को उतार दिया मौत के घाट, कांड के बाद पड़ोसियों ने आरोपी को भगाया
राष्ट्रीय
image

सोनम के साथ हुई राजा की हत्या

पुलिस के अनुसार, विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में पता चला कि सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध थे। उसने कथित तौर पर सोनम के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची और तीन हमलावरों को सुपारी दी। पुलिस ने अपने आधिकारिक नोट में कहा कि आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम रघुवंशी की मौजूदगी में हत्या को अंजाम दिया।

इन धाराओं में दर्ज किया गया केस

बाद में पुलिस ने तीन और आरोपियों लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहिरवार और शिलोम जेम्स को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1), 238(ए) और 61(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने दाखिल की 790 पन्नों की चार्जशीट

पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 790 पृष्ठों की चार्जशीट में पर्याप्त भौतिक साक्ष्य और संलग्नक के साथ अदालत में दाखिल कर दिया गया है।

राजा पर पहला वार विशाल ने चाकू से किया था

पुलिस के अनुसार, राजा पर सबसे पहले विशाल सिंह चौहान ने एक चाकू से वार किया था, जो अपराध के लिए भाड़े पर लिए गए तीन हत्यारों में से एक था। कथित तौर पर सोनम उस समय मौजूद थी और जब उसके पति से खून बहने लगा और वह चीखने-चिल्लाने लगी, तो वह घटनास्थल से भाग गई। वह तब लौटी जब राजा पर किए गए कई वारों से उसकी मौत हो गई थी। दूसरा चाकू उसी खाई में मिला जहां राजा का शव फेंका गया था। एक सफेद शर्ट, जो आकाश राजपूत की बताई जा रही है और जिसे उसने हत्या के दौरान पहना था, भी खाई में मिली।

हथियार, खून से सने कपड़े और कई लोगों की गवाही

पुलिस ने कहा कि उनके पास बरामद हत्या का हथियार, खून से सने कपड़े, जोड़े की सीसीटीवी फुटेज और कई लोगों की गवाही के रूप में सबूत हैं, जिनमें एक गाइड भी शामिल है जिसने आरोपियों को साथ देखा था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोनम का मंगलसूत्र और एक बिछिया उस होटल से बरामद की जहां उन्होंने अपने बैग छोड़े थे, जिससे उन्हें संदेह हुआ।

सोनम ने हनीमून के बहाने रची थी हत्या की साजिश

मेघालय पुलिस के बयान में कहा गया है, सभी सबूतों को इकट्ठा करने और उनका मिलान करने सहित गहन जांच करने के बाद यह सिद्ध हो गया है कि सोनम राजा रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ संबंध था और राज कुशवाहा ने सोनम और तीन हमलावरों के साथ मिलकर सोहरा में हनीमून के बहाने राजा रघुवंशी की हत्या की आपराधिक साजिश रची थी।

ये भी पढ़ें

मुंबई में भीषण हादसा, लालबाग चा राजा पंडाल के पास एक बच्ची की मौत, एक लड़का घायल
राष्ट्रीय
accident

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Sept 2025 04:04 pm

Hindi News / National News / हनीमून, साजिश और हत्या…सोनम को बनाया गया मुख्य आरोपी: मेघालय पुलिस ने दाखिल की 790 पन्नों की चार्जशीट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट