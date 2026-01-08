एक कुत्ता पढ़ा गया इंसानियत का पाठ… डॉगसा की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ पूरा गांव, 15 जनवरी को मृत्युभोज

राजस्थान के ब्यावर जिले के राजियावास गांव में रहने वाला डॉगसा करीब पांच साल का था। गांव वालों के साथ उसका एक अनोखा रिश्ता था। बताया जाता है कि गांव में किसी की मृत्यु होने पर कुत्ता अपने आप उसके घर पहुंच जाता था और अंतिम यात्रा में भी शामिल होता है। वह शमशान घाट पर तब तक रुकता, जब तक कि अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो जाता। डॉगसा के इस सेवा भाव ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था। ग्रामीणों के लिए वह परिवार का हिस्सा बन गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरपंच बृजपाल रावत ने बताया कि कुत्ते का हिंदू रीतिरिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। इसकी शवयात्रा आशुपुरा माता मंदिर से प्रारंभ होकर हिंदू मुक्ति धाम तक गई।