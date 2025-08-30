पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद आया फैसला, तीन लोग दोषी करार

इस मामले में लगभग आठ साल की कार्यवाही के बाद सीबीआई ने 69 गवाहों से पूछताछ की और 111 साक्ष्य पेश किए गए। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 नमिता सिंह ने फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार, अजहरुद्दीन उर्फ ​​लड्डन मियां, राजेश कुमार और रिशु कुमार जायसवाल को बरी कर दिया गया, जबकि विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता और रोहित कुमार सोनी को दोषी पाया गया। तीनों दोषियों को जल्द सजा सुनाई जाएगी।



यह हाई-प्रोफाइल मामला जो कभी सीवान में शहाबुद्दीन के राजनीतिक प्रभाव से जुड़ा था, शुरुआत में पटना की विशेष अदालत (सांसद/विधायक मामले) में सुना गया था, जिसके बाद इसे मुजफ्फरपुर की सीबीआई अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।