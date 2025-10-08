Patrika LogoSwitch to English

राजनाथ सिंह के दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए

India-Australia Defense Ties: राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को नई ताकत देगी।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 08, 2025

India-Australia Defense Ties

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए। (फोटो: ANI)

India-Australia Defense Ties: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh )8 अक्टूबर 2025 को सिडनी पहुंचे, जहां उनकी दो दिवसीय यात्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग मजबूत (India-Australia Defense Ties) करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस दौरे से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी (Indo-Pacific Strategic Partnership) को नई गति मिलेगी। सिडनी हवाई अड्डे पर भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों (Rajnath Singh Australia Visit) ने उनका स्वागत किया। दरअसल 9-10 अक्टूबर की इस यात्रा में राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों समुद्री सुरक्षा, सूचना साझाकरण और संयुक्त सैन्य गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही तीन नए समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जो रक्षा सहयोग को और गहरा करेंगे। यह कदम भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी (India-Australia CSP Impact) के पांच साल पूरे होने के मौके पर खास है।

हिंद-प्रशांत और क्वाड में भूमिका

भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका) के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, “यह यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी।” यह दौरा क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

व्यापार और उद्योग में सहयोग

सिडनी में राजनाथ सिंह एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। यह रक्षा उद्योग में साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिससे तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा, वे ऑस्ट्रेलिया के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी।

मजबूत नींव पर टिका रिश्ता

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध लोकतंत्र, राष्ट्रमंडल परंपराओं और बढ़ते आर्थिक जुड़ाव पर आधारित हैं। 2009 में शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी 2020 में सीएसपी बन गई। सैन्य अभ्यास, आदान-प्रदान और प्रशिक्षण जैसे कदमों ने रक्षा संबंधों को गहरा किया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों और पर्यटन ने सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत किया है।

भविष्य की संभावनाएं

बहरहाल राजनाथसिंह की यह यात्रा भारत की वैश्विक रणनीति को मजबूत करने का एक हिस्सा है। 2014 के बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। यह रक्षा सहयोग को न केवल मजबूत करेगी, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी नई दिशा देगी।(एएनआई)

Published on:

08 Oct 2025 07:07 pm

Hindi News / National News / राजनाथ सिंह के दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए

