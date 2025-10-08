राजनाथ सिंह के दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए

India-Australia Defense Ties: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh )8 अक्टूबर 2025 को सिडनी पहुंचे, जहां उनकी दो दिवसीय यात्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग मजबूत (India-Australia Defense Ties) करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस दौरे से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी (Indo-Pacific Strategic Partnership) को नई गति मिलेगी। सिडनी हवाई अड्डे पर भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों (Rajnath Singh Australia Visit) ने उनका स्वागत किया। दरअसल 9-10 अक्टूबर की इस यात्रा में राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों समुद्री सुरक्षा, सूचना साझाकरण और संयुक्त सैन्य गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही तीन नए समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जो रक्षा सहयोग को और गहरा करेंगे। यह कदम भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी (India-Australia CSP Impact) के पांच साल पूरे होने के मौके पर खास है।