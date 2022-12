तवांग झड़प पर CDS, आर्मी चीफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक, सदन में देंगे बयान

Submitted by:

India-China Border Clash: भारत-चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख, एनएसए अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। रक्षामंत्री आज दोनों सदनों में तवांग झड़प पर बयान देंगे।

