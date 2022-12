तवांग झड़प: सैटेलाइट इमेज आई सामने, BJP सांसद बोले- चीनी सेना को हुआ ज्यादा नुकसान

India China Tawang Clash: अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच हुए हिंसक झड़प को लेकर माहौल तनावपूर्ण है। आज संसद में विपक्षी दल हंगामे के मुड में है। वहीं तवांग की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। साथ ही अरुणाचल के भाजपा सांसद तपीर गाओ का बड़ा बयान भी सामने आया है।

Tawang Clash Between Indian and China Army satellite Image, BJP MP says PLA suffered much more injuries