Rajpath Renamed: राजपथ का नाम बदलेगी मोदी सरकार, 'कर्तव्य पथ' होगा नया नाम

Rajpath Renamed: केंद्र सरकार राजपथ का नाम बदलने जा रही है। अब राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो जाएगा। हालांकि, अभी इसकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

केंद्र सरकार राजपथ का नाम बदलने का निर्णय लिया है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन नाम अब 'कर्तव्य पथ' के नाम से जाना जाएगा। इसी संबंध में 7 सितंबर को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की एक अहम बैठक होगी जिसमें सरकार नए नाम पर मुहर लगा देगी। पीएम मोदी ने इस वर्ष 15 अगस्त को घोषणा की थी कि देश को गुलामी की हर चीज से आजादी दी जाएगी जिसके बाद से राजपथ के नाम बदले जाने को लेकर अटकलें थीं।

Rajpath and Central Vista lawns to be renamed as Kartavya Path