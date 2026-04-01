6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राज्यसभा में CAPF बिल पास, अब CRPF-BSF-CISF के DG पद पर दिखेंगे सिर्फ IPS अफसर, पढ़ें और क्या-क्या दिखेगा बदलाव?

राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 ध्वनिमत से पास हो गया। इस कानून से देश के पांच बड़े अर्धसैनिक बलों की पूरी कार्यप्रणाली बदल जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 01, 2026

Rajya Sabha elections, 37 Rajya Sabha seats, Election Commission India, March 16 elections, 10 states elections, Upper House elections, Indian Parliament, EC announcement, Vacant Rajya Sabha seats, India,

राज्यसभा। फोटो- IANS

राज्यसभा में बुधवार को एक ऐसा कानून पास हुआ है, जो देश के पांच बड़े अर्धसैनिक बलों की पूरी कार्यप्रणाली बदल देगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026) को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पास कर दिया। लेकिन इससे पहले सदन में इस बिल को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा भी देखने को मिला।

आखिर यह बिल है क्या और इससे किसे फर्क पड़ेगा

CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB यानी देश के पांचों बड़े अर्धसैनिक बल अब एक ही कानून के दायरे में आएंगे। अभी तक हर बल के लिए अलग अलग नियम थे, भर्ती के भी, प्रमोशन के भी और सेवा शर्तों के भी। यह बिल इन सबको एक छत के नीचे लाता है।

फिलहाल जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो यह है कि अब इन बलों की सबसे ऊपरी कुर्सियों पर आईपीएस अफसर बैठेंगे। बिल के मुताबिक, Inspector General यानी IG के 50 फीसदी पद, Additional DG के कम से कम 67 फीसदी पद और Special DG तथा DG के सौ फीसदी पद IPS अफसरों के लिए रखे जाएंगे।

CAPF के अपने अफसरों का क्या होगा?

तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सदन में सबसे पहले यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक आईपीएस अफसर की जिंदगी और एक CAPF अफसर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। बराबर के पद पर होने के बावजूद CAPF अफसर को कहीं ज्यादा मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है।

उधर, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बिल CAPF बनाम IPS की लड़ाई बना दिया गया है जो नहीं होना चाहिए था। उनका कहना था कि इससे CAPF के अफसरों में निराशा का माहौल बनेगा और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में आदेश दिया था कि IPS की तैनाती धीरे धीरे कम की जाए, यह बिल उसके भी खिलाफ जाता है।

विपक्ष ने जमकर किया विरोध

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पूरे विपक्ष ने मांग की कि इस बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाए ताकि ठीक से जांच हो सके। उनका कहना था कि जिन लोगों पर इस कानून का सीधा असर पड़ेगा यानी CAPF के जवान और अफसर, उनसे कोई बात ही नहीं की गई।

जब सरकार ने यह मांग नहीं मानी तो विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। वहीं, इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को असल बहस में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो संसदीय परंपराओं का सम्मान नहीं करता।

सरकार का तर्क, जवानों की भलाई के लिए आया है यह कानून

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल 25 मार्च को राज्यसभा में पेश किया था। सरकार का कहना है कि इस कानून से CAPF अफसरों की तरक्की में जो रुकावटें थीं वो दूर होंगी। तय समय सीमा में पोस्टिंग होगी, शिकायतों के निपटारे का तरीका साफ होगा और पूरे सिस्टम में एकरूपता आएगी।

BJP सांसद अजीत गोपछड़े ने कहा कि पहले जवान सिस्टम से लड़ते थे, अब सिस्टम जवानों के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाईं वो मोदी सरकार ने किया।

ये भी पढ़ें

शीर्ष पदों पर आईपीएस की तैनाती से मजबूत होंगे केंद्रीय सुरक्षा बल, आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सीएपीएफ बिल ज़रूरी
राष्ट्रीय
CAPF bill

बिल में एक खास प्रावधान यह भी है कि अगर इस कानून और किसी पुराने कानून या अदालती आदेश में टकराव हो तो इस कानून को ही मान्यता मिलेगी। यही वो बात है जिस पर विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति है।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Apr 2026 05:45 pm

Hindi News / National News / राज्यसभा में CAPF बिल पास, अब CRPF-BSF-CISF के DG पद पर दिखेंगे सिर्फ IPS अफसर, पढ़ें और क्या-क्या दिखेगा बदलाव?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गुरु से आगे मत निकलो! सोशल मीडिया पर पोस्ट कर Raghav Chadha ने किस ओर किया इशारा

Raghav Chadha,, AAP internal conflict Aam Aadmi Party controversy, Raghav Chadha Instagram post,
राष्ट्रीय

‘वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते है’, पीएम मोदी ने असम में कांग्रेस पर बोला हमला

pm modi
राष्ट्रीय

BJP Foundation Day: वन नेशन वन इलेक्शन, UCC पर सरकार का फोकस, मोदी सरकार का मास्टर प्लान

PM Modi
राष्ट्रीय

CM हिमंत सरमा की पत्नी पर लगा दूसरे देश का पासपोर्ट रखने का आरोप, क्या कहता है भारत का नियम

Indian citizenship,multiple foreign passports,
राष्ट्रीय

‘अपना ब्लाउज फाड़ लो’, केरल कांग्रेस नेता का विवादित बयान वायरल, विपक्षी पार्टी का विरोध

Congress Leader
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.