राज्यसभा में CAPF बिल पास, अब CRPF-BSF-CISF के DG पद पर दिखेंगे सिर्फ IPS अफसर, पढ़ें और क्या-क्या दिखेगा बदलाव?

उधर, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बिल CAPF बनाम IPS की लड़ाई बना दिया गया है जो नहीं होना चाहिए था। उनका कहना था कि इससे CAPF के अफसरों में निराशा का माहौल बनेगा और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में आदेश दिया था कि IPS की तैनाती धीरे धीरे कम की जाए, यह बिल उसके भी खिलाफ जाता है।