राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, MSP पर दिमाग ठीक करे वरना 26 जनवरी दूर नहीं

किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपने दिमाग ठीक कर ले, हम वहीं के वहीं हैं और 26 जनवरी भी दूर नहीं है।

