Raksha Bandhan 2025: ‘एक राखी देश के जवानों के नाम’, चेन्नई की रेवती गणेशन जो 1998 से सैनिकों को भेजती हैं राखियां

Raksha Bandhan 2025: देशभर में शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार और सुरक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन पर सीमाओं पर तैनात सैनिकों को भी राखी भेजी जाती है। विभिन्न संगठन, स्कूल और सामाजिक समूह देश के जवानों के लिए राखी भेजने के अभियान चलाते हैं। ये राखियां डाक सेवाओं, विशेषकर भारत पोस्ट के माध्यम से, या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाई जाती हैं। चेन्नई की रहने वाली रेवती गणेशन 1998 से हर साल देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को हजारों राखियां भेजती है।