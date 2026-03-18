18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पूर्व मंत्री राम पाडा जमातिया निर्विरोध त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर चुने गए

राम पाडा जमातिया (Ram Pada Jamatia) निर्विरोध त्रिपुरा विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए है। BJP और सहयोगी दलों के समर्थन से यह चुनाव शांतिपूर्ण रहा। बजट सत्र के दौरान यह बदलाव राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 18, 2026

Ram Pada Jamatia

राम पाडा जमातिया (फोटो- आईएएनएस)

त्रिपुरा की राजनीति में एक अहम बदलाव देखने को मिला है, जहां विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया है। यह चुनाव उस समय हुआ जब पूर्व स्पीकर बिस्वा बंधु सेन के निधन के बाद यह पद खाली था। बुधवार को वरिष्ठ भाजपा विधायक राम पाडा जमातिया को निर्विरोध त्रिपुरा विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया। इस फैसले ने राज्य की सियासत में स्थिरता का संकेत दिया है और सभी दलों ने मिलकर इस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया।

बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने प्रस्तावित किया था नाम

राम पाडा जमातिया का नाम 12 मार्च को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगी दलों टिपरा मोथा पार्टी (TMP) और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने समय पर अपना नामांकन दाखिल किया और कोई अन्य उम्मीदवार सामने नहीं आया। कार्यवाहक स्पीकर राम प्रसाद पॉल ने सदन में घोषणा की कि जमातिया ही एकमात्र उम्मीदवार हैं, जिसके चलते उन्हें निर्विरोध स्पीकर घोषित कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री माणिक साहा, विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचाया।

2017 में थामा था बीजेपी का हाथ

69 वर्षीय जमातिया एक अनुभवी आदिवासी नेता हैं, जो गोमती जिले की बगमा विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2017 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) से रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थामा था। इससे पहले वे त्रिपुरा जूट मिल में भी कार्यरत रहे। 2022 से 2023 के बीच उन्होंने जनजातीय कल्याण और उद्योग एवं वाणिज्य (हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और सेरिकल्चर) मंत्री के रूप में भी काम किया। वे 1972 में राज्य बनने के बाद विधानसभा के दूसरे आदिवासी स्पीकर बने हैं, इससे पहले यह पद सुधन्वा देबबर्मा ने संभाला था।

त्रिपुरा विधानसभा में चल रहा बजट सत्र

इस बीच, त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के अभिभाषण से हुई। 16 मार्च को वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय ने 2026-27 के लिए 34,212.31 करोड़ रुपये का टैक्स फ्री डेफिसिट बजट पेश किया। इस बजट में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के लिए अधिक फंड का प्रावधान किया गया है, क्योंकि 13 अप्रैल को इसके चुनाव होने हैं। साथ ही, सरकार ने त्रिपुरा वूमेन्स यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और त्रिपुरा टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए तीन अहम बिल भी पेश किए हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Mar 2026 04:25 pm

Hindi News / National News / पूर्व मंत्री राम पाडा जमातिया निर्विरोध त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर चुने गए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'राहुल गांधी को देखकर अनकम्फर्टेबल महसूस करती हैं महिलाएं!' कंगना के इस बयान ने मचाया बवाल

Kangana Ranaut vs Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

‘अब समय आ गया है, ईरान-इजरायल युद्ध रुकवाएं’, दिग्गज नेता की PM मोदी से अपील

shashi tharoor
राष्ट्रीय

वेस्ट एशिया तनाव के बीच बड़ी राहत: 80,886 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा भारतीय जहाज

Jag Laadki Crude Oil Mundra Port
राष्ट्रीय

19, 20, 21 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट, इस राज्य में तेज आंधी-तूफान की चेतावनी

राष्ट्रीय

असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका: प्रद्युत बोरदोलोई ने क्यों छोड़ी पार्टी, खुद बताया असली कारण

Pradyut Bordoloi joins BJP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.