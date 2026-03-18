पूर्व मंत्री राम पाडा जमातिया निर्विरोध त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर चुने गए

इस बीच, त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के अभिभाषण से हुई। 16 मार्च को वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय ने 2026-27 के लिए 34,212.31 करोड़ रुपये का टैक्स फ्री डेफिसिट बजट पेश किया। इस बजट में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के लिए अधिक फंड का प्रावधान किया गया है, क्योंकि 13 अप्रैल को इसके चुनाव होने हैं। साथ ही, सरकार ने त्रिपुरा वूमेन्स यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और त्रिपुरा टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए तीन अहम बिल भी पेश किए हैं।