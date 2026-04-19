प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, प्रेमिका की मौत के 5 दिन बाद प्रेमी ने भी लगाई फांसी, ऐसे खुला राज़

रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित श्रद्धानंद रोड इलाके में एक युवक की संदिग्ध आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान संगम मांझी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से दुमका जिले का रहने वाला था और रांची में रहकर काम करता था। यह घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई।