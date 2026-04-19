प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, प्रेमिका की मौत के 5 दिन बाद प्रेमी ने भी लगाई फांसी, ऐसे खुला राज़

रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित श्रद्धानंद रोड इलाके में एक युवक की संदिग्ध आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान संगम मांझी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से दुमका जिले का रहने वाला था और रांची में रहकर काम करता था। यह घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
जानकारी के अनुसार, संगम मांझी अपने कमरे में मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में यूडी (अप्राकृतिक मृत्यु) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि 12 अप्रैल को संगम की कथित नाबालिग प्रेमिका ने भी आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद से संगम मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार, वह पिछले कुछ दिनों से काफी उदास रहता था और लोगों से कम बातचीत करता था।
पुलिस जांच के दौरान एक वीडियो भी बरामद हुआ है, जो कथित तौर पर संगम द्वारा आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में उसने अपनी प्रेमिका की मौत का जिक्र किया है और गहरे मानसिक तनाव में होने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो से उसकी मानसिक स्थिति और हालात का अंदाजा लगाया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, 12 अप्रैल को नाबालिग लड़की की मौत के बाद उसके परिजनों ने दुमका-हंसाडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। परिजनों ने इस मामले में कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज कराया था, जिसमें संगम का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसी कारण वह लगातार मानसिक दबाव में था।
कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि परिस्थितियां किन कारणों से इतनी गंभीर हुईं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग