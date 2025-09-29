Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष, भूपिंदर हुड्डा को विधायक दल का नेता

राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया।

2 min read

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Shaitan Prajapat

Sep 29, 2025

Rao Narender Singh

राव नरेंद्र सिंह

Rao Narender Singh: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोमवार को हरियाणा इकाई में बड़ा फेरबदल किया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (CLP) का नेता बनाया गया। यह फैसला विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के 10 महीने बाद आया है, जब CLP पद लंबे समय से खाली था।

पुरानी परंपरा टूटी, आंतरिक दबाव का नतीजा

हरियाणा में पिछले 20 वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए यह नियुक्तियां की गई हैं। पहले CLP प्रमुख जाट समुदाय से और PCC प्रमुख दलित समुदाय से होता था। अब PCC पर OBC (अहीर) नेता राव नरेंद्र सिंह का कब्जा हो गया, जबकि CLP पर जाट नेता हुड्डा बरकरार हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव पार्टी के आंतरिक दबावों का परिणाम है। विधानसभा चुनावों में BJP को सत्ता से हटाने में नाकाम रहने के बाद अधिकांश विधायक हुड्डा को CLP नेता बनाने के पक्ष में थे।

कौन हैं राव नरेंद्र सिंह?

राव नरेंद्र सिंह नारनौल से आते हैं और अप्रैल 2022 से PCC प्रमुख उदय भान की जगह लेंगे। वे 1996, 2000 में अतेइली और 2009 में नारनौल से विधायक रह चुके हैं। 2009-14 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सेवा की। उनके पिता राव बंसी सिंह तीन बार विधायक और पंचायत मंत्री रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सिंह की नियुक्ति दक्षिण हरियाणा में OBC वोट बैंक, खासकर अहीर समुदाय को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

पार्टी में एकजुटता की उम्मीद

भूपिंदर सिंह हुड्डा को CLP नेता बनाए जाने से उनकी हरियाणा में स्थिति और मजबूत हो गई। चुनावों के बाद CLP पद रिक्त रहने से पार्टी में असंतोष बढ़ा था। अब हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में BJP सरकार पर नजर रखेंगे। पार्टी के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने विधायकों की राय लेने के बाद यह प्रस्ताव भेजा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Sept 2025 09:40 pm

Published on:

29 Sept 2025 09:12 pm

Hindi News / National News / हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष, भूपिंदर हुड्डा को विधायक दल का नेता

