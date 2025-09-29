हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष, भूपिंदर हुड्डा को विधायक दल का नेता

हरियाणा में पिछले 20 वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए यह नियुक्तियां की गई हैं। पहले CLP प्रमुख जाट समुदाय से और PCC प्रमुख दलित समुदाय से होता था। अब PCC पर OBC (अहीर) नेता राव नरेंद्र सिंह का कब्जा हो गया, जबकि CLP पर जाट नेता हुड्डा बरकरार हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव पार्टी के आंतरिक दबावों का परिणाम है। विधानसभा चुनावों में BJP को सत्ता से हटाने में नाकाम रहने के बाद अधिकांश विधायक हुड्डा को CLP नेता बनाने के पक्ष में थे।