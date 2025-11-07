RBI ने 35 टन सोना बेचा? रिजर्व बैंक ने बताई पूरी सच्चाई

भारतीय रिजर्व बैंक (Photo-ANI)
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय बैंक ने अपने भंडार से लगभग 35 टन सोना बेच दिया है। आरबीआई ने इन दावों को पूरी तरह निराधार अफवाह करार देते हुए जनता से अपील की है कि वे केवल वेरिफाइड और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। पोस्ट में कहा गया, "आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की सोने की बिक्री नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ये अफवाहें पूरी तरह झूठी हैं।" पीआईबी ने जनता से आग्रह किया कि आरबीआई से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत चैनलों पर ही भरोसा करें।
आरबीआई ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आरबीआई ने अपने भंडार से 35 टन सोना बेचा है। आरबीआई सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही निराधार अफवाहों के प्रति आगाह करता है। आरबीआई से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर सोने के प्रति केंद्रीय बैंकों की रुचि चरम पर है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से भारत और चीन, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार अपने सोने के भंडार बढ़ा रही हैं। 2022 में पश्चिमी देशों द्वारा रूस की विदेशी मुद्रा संपत्तियों को फ्रीज करने की घटना के बाद यह ट्रेंड और तेज हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और मुद्रास्फीति के जोखिम ने सोने को सुरक्षित निवेश का दर्जा और मजबूत किया है।
आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह तक केंद्रीय बैंक के गोल्ड रिजर्व की कुल वैल्यू 101.72 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा न केवल सोने की कीमतों में उछाल को दर्शाता है, बल्कि आरबीआई की खरीदारी रणनीति की सफलता को भी रेखांकित करता है।
