RBI ने 35 टन सोना बेचा? रिजर्व बैंक ने बताई पूरी सच्चाई

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर सोने के प्रति केंद्रीय बैंकों की रुचि चरम पर है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से भारत और चीन, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार अपने सोने के भंडार बढ़ा रही हैं। 2022 में पश्चिमी देशों द्वारा रूस की विदेशी मुद्रा संपत्तियों को फ्रीज करने की घटना के बाद यह ट्रेंड और तेज हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और मुद्रास्फीति के जोखिम ने सोने को सुरक्षित निवेश का दर्जा और मजबूत किया है।