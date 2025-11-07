दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिया फैसला

Delhi Government Office Timing: देश की राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों में हवा खराब हो जाती है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से बच्चों, मरीजों और बूढ़े लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार कई कदम उठा रही है। बीते कुछ ​दिनों से दिल्ली की हवा लगातार ज्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के लिए नए ऑफिस टाइम का ऐलान किया है। रेखा सरकार ने सड़क पर एकसाथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। यह नई व्यवस्था 15 नवंबर, 2025 से 15 फरवरी, 2026 तक लागू होगी।