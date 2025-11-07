Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिया फैसला

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए सीएम रेखा ने सर्दी के मौसम में सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 07, 2025

Delhi CM Rekha Gupta

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फोटो - एएनआई)

Delhi Government Office Timing: देश की राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों में हवा खराब हो जाती है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से बच्चों, मरीजों और बूढ़े लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार कई कदम उठा रही है। बीते कुछ ​दिनों से दिल्ली की हवा लगातार ज्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के लिए नए ऑफिस टाइम का ऐलान किया है। रेखा सरकार ने सड़क पर एकसाथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। यह नई व्यवस्था 15 नवंबर, 2025 से 15 फरवरी, 2026 तक लागू होगी।

इस कदम से वायु गुणवत्ता में होगा सुधार

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए सीएम रेखा ने सर्दी के मौसम में सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया है। माना जा रहा है कि उनके इस कदम से यातायात का दबाव कम होगा और सुबह-शाम के पीक आवर्स में वाहनों की संख्या घटाकर वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

जानें सरकारी दफ्तरों का नया समय

राजधानी में दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। वहीं, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय की बात करें तो यह सुबह 8:30 बजे खुलेगा और शाम 5:00 बजे तक चलेगा। सीएम रेखा ने यह फैसला प्रदूषण के 'बहुत खराब' स्तर को देखते हुए लिया है। राजधानी में कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार 400 से ऊपर दर्ज की गई है।

हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को मिले निर्देश

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि राजधानी में नए बदलाव से न केवल ट्रैफिक जाम से थोड़ी राहत मिलेगी, बल्कि लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाएगा। हाई लेवल मीटिंग में सीएम रेखा ने अधिकारियों को निर्देश दिए है। उन्होंने कहा ​है कि प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर पानी छिड़काव, धूल नियंत्रण और प्रदूषणकारी वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जाए। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों और कचरा जलाने वालों के खिलाफ विशेष टीमें तैनात करने के लिए कहा है।

Zohran Mamdani को मेयर बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने झोंके 1,93,33,80,922 रुपये, किसने कितने लुटाए, देखें पूरी लिस्ट
विदेश
Zohran Mamdani

Hindi News / National News / दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिया फैसला

