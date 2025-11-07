Zohran Mamdani को मेयर बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने झोंके 1,93,33,80,922 रुपये, किसने कितने लुटाए, देखें पूरी लिस्ट

डेमोक्रेटिक समाजवादी जोहरान ममदानी (Photo-IANS)
Zohran Mamdani: अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक इतिहास रच दिया है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने न केवल डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीता, बल्कि पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूमो के समर्थकों को करारी शिकस्त दी। 26 अरबपतियों और धनी परिवारों ने उनके खिलाफ करीब 22 मिलियन डॉलर (लगभग 193 करोड़ रुपये) खर्च किए, लेकिन ममदानी की प्रोग्रेसिव नीतियों ने अमीर वर्ग के पैसे की ताकत को बौना साबित कर दिया। ममदानी 1 जनवरी 2026 से न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे।
एक भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता जोहरान ममदानी ने अपनी जीत को 'लोगों की जीत' करार दिया। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के पूर्व सदस्य ममदानी ने अभियान में शहर द्वारा संचालित किराना दुकानों, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, यूनिवर्सल चाइल्डकेयर और किराया नियंत्रण जैसी क्रांतिकारी नीतियों पर जोर दिया। 13 अक्टूबर की एक रैली में उन्होंने कहा, 'बिलियनेयर्स जैसे बिल एकमन और रोनाल्ड लॉडर ने इस रेस में मिलियन्स डालें क्योंकि वे कहते हैं कि हम उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं। मैं यहां स्वीकार करता हूं: वे सही हैं।' उनकी जीत ने अमेरिकी राजनीति में सोशलिस्ट विचारधारा को मजबूती दी है। ममदानी की प्रचार रणनीति घास-जड़ स्तर पर आधारित थी, जिसमें युवा वोटरों और कामकाजी वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिला।
चुनाव से पहले ही ममदानी को रोकने के लिए अमीर वर्ग ने मोर्चा खोल दिया। 26 अरबपतियों ने इंडिपेंडेंट एक्सपेंडिचर कमिटी और सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमिटी के जरिए कुल 22 मिलियन डॉलर से ज्यादा का दान किया। इसमें से 13.6 मिलियन डॉलर तो डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन मिलने से पहले 24 जून तक ही खर्च हो चुके थे। इनका मुख्य लक्ष्य एंड्रू क्यूमो का समर्थन था, जिन्हें ममदानी की 'मार्क्सिस्ट' छवि पसंद नहीं थी। फोर्ब्स के अनुसार, ये दानदाता ममदानी को अपनी संपत्ति और व्यवसायिक हितों के लिए खतरा मानते थे। लेकिन पैसे की बाढ़ के बावजूद, वोटरों ने ममदानी को चुना, जो अमीरों के प्रभाव पर सवाल खड़े करता है।
यहां 26 प्रमुख दानदाताओं की सूची दी गई है जिन्होंने कम से कम 100,000 डॉलर दिए (राशि USD में):
ममदानी की जीत ने कुछ आलोचकों को नरम कर दिया। बिल एकमन ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, 'अब आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं NYC की मदद कर सकता हूं, तो बताएं क्या कर सकता हूं।' जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमन, जिन्होंने ममदानी को मार्क्सवादी से ज्यादा सोशलिस्ट कहा था, ने सीएनएन से कहा कि वे किसी भी मेयर की मदद के लिए खुले हैं। यह बदलाव शहर की आर्थिक चुनौतियों को संभालने के लिए एकजुटता का संकेत देता है। ममदानी ने कहा, 'यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस न्यूयॉर्कवासी की है जो संघर्ष कर रहा है।'
