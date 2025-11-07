Zohran Mamdani को मेयर बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने झोंके 1,93,33,80,922 रुपये, किसने कितने लुटाए, देखें पूरी लिस्ट

एक भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता जोहरान ममदानी ने अपनी जीत को 'लोगों की जीत' करार दिया। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के पूर्व सदस्य ममदानी ने अभियान में शहर द्वारा संचालित किराना दुकानों, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, यूनिवर्सल चाइल्डकेयर और किराया नियंत्रण जैसी क्रांतिकारी नीतियों पर जोर दिया। 13 अक्टूबर की एक रैली में उन्होंने कहा, 'बिलियनेयर्स जैसे बिल एकमन और रोनाल्ड लॉडर ने इस रेस में मिलियन्स डालें क्योंकि वे कहते हैं कि हम उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं। मैं यहां स्वीकार करता हूं: वे सही हैं।' उनकी जीत ने अमेरिकी राजनीति में सोशलिस्ट विचारधारा को मजबूती दी है। ममदानी की प्रचार रणनीति घास-जड़ स्तर पर आधारित थी, जिसमें युवा वोटरों और कामकाजी वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिला।