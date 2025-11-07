Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Zohran Mamdani को मेयर बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने झोंके 1,93,33,80,922 रुपये, किसने कितने लुटाए, देखें पूरी लिस्ट

चुनाव से पहले ही ममदानी को रोकने के लिए अमीर वर्ग ने मोर्चा खोल दिया। 26 अरबपतियों ने इंडिपेंडेंट एक्सपेंडिचर कमिटी और सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमिटी के जरिए कुल 22 मिलियन डॉलर से ज्यादा का दान किया।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 07, 2025

Zohran Mamdani

डेमोक्रेटिक समाजवादी जोहरान ममदानी (Photo-IANS)

Zohran Mamdani: अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक इतिहास रच दिया है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने न केवल डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीता, बल्कि पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूमो के समर्थकों को करारी शिकस्त दी। 26 अरबपतियों और धनी परिवारों ने उनके खिलाफ करीब 22 मिलियन डॉलर (लगभग 193 करोड़ रुपये) खर्च किए, लेकिन ममदानी की प्रोग्रेसिव नीतियों ने अमीर वर्ग के पैसे की ताकत को बौना साबित कर दिया। ममदानी 1 जनवरी 2026 से न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे।

ममदानी कौन हैं?

एक भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता जोहरान ममदानी ने अपनी जीत को 'लोगों की जीत' करार दिया। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के पूर्व सदस्य ममदानी ने अभियान में शहर द्वारा संचालित किराना दुकानों, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, यूनिवर्सल चाइल्डकेयर और किराया नियंत्रण जैसी क्रांतिकारी नीतियों पर जोर दिया। 13 अक्टूबर की एक रैली में उन्होंने कहा, 'बिलियनेयर्स जैसे बिल एकमन और रोनाल्ड लॉडर ने इस रेस में मिलियन्स डालें क्योंकि वे कहते हैं कि हम उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं। मैं यहां स्वीकार करता हूं: वे सही हैं।' उनकी जीत ने अमेरिकी राजनीति में सोशलिस्ट विचारधारा को मजबूती दी है। ममदानी की प्रचार रणनीति घास-जड़ स्तर पर आधारित थी, जिसमें युवा वोटरों और कामकाजी वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिला।

22 मिलियन डॉलर का विफल प्रयास

चुनाव से पहले ही ममदानी को रोकने के लिए अमीर वर्ग ने मोर्चा खोल दिया। 26 अरबपतियों ने इंडिपेंडेंट एक्सपेंडिचर कमिटी और सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमिटी के जरिए कुल 22 मिलियन डॉलर से ज्यादा का दान किया। इसमें से 13.6 मिलियन डॉलर तो डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन मिलने से पहले 24 जून तक ही खर्च हो चुके थे। इनका मुख्य लक्ष्य एंड्रू क्यूमो का समर्थन था, जिन्हें ममदानी की 'मार्क्सिस्ट' छवि पसंद नहीं थी। फोर्ब्स के अनुसार, ये दानदाता ममदानी को अपनी संपत्ति और व्यवसायिक हितों के लिए खतरा मानते थे। लेकिन पैसे की बाढ़ के बावजूद, वोटरों ने ममदानी को चुना, जो अमीरों के प्रभाव पर सवाल खड़े करता है।

कौन-कौन से अरबपति ने दिया था दान?

यहां 26 प्रमुख दानदाताओं की सूची दी गई है जिन्होंने कम से कम 100,000 डॉलर दिए (राशि USD में):

  • माइकल ब्लूमबर्ग: 8.3 मिलियन डॉलर
  • जो गेब्बिया: 3 मिलियन डॉलर
  • विलियम लॉडर और फैमिली: 2.6 मिलियन डॉलर
  • बिल एकमन: 1.75 मिलियन डॉलर
  • जोनाथन टिश और फैमिली: 1.2 मिलियन डॉलर
  • जॉन हेस: 1 मिलियन डॉलर
  • डैनियल लोएब: 775,000 डॉलर
  • बैरी डिलर: 500,000 डॉलर
  • स्टीव विन: 500,000 डॉलर
  • मार्सेला गुआरिनो हाइमोविट्ज: 400,000 डॉलर
  • डेविड वालेंटास: 350,000 डॉलर
  • रीड हेस्टिंग्स: 250,000 डॉलर
  • जॉन फिश: 250,000 डॉलर
  • डेविड लिक्टेंस्टाइन: 250,000 डॉलर
  • एलिस वाल्टन: 200,000 डॉलर
  • डेबोराह साइमन: 200,000 डॉलर
  • जेरी स्पेयर: 150,000 डॉलर
  • स्टेफनी कोलमैन: 150,000 डॉलर
  • डर्स्ट फैमिली: 110,000 डॉलर
  • फिशर फैमिली: 110,000 डॉलर
  • डैनियल ओच: 100,000 डॉलर
  • केन लैंगोन: 100,000 डॉलर
  • जेम्स और कैथरीन मर्डोच: 100,000 डॉलर
  • ब्रूस और सुजी कोव्नर: 100,000 डॉलर
  • रिचर्ड कर्ट्ज: 100,000 डॉलर
  • एलघनायन फैमिली: 100,000 डॉलर

जीत के बाद आलोचकों ने की समर्थन की पेशकश

ममदानी की जीत ने कुछ आलोचकों को नरम कर दिया। बिल एकमन ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, 'अब आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं NYC की मदद कर सकता हूं, तो बताएं क्या कर सकता हूं।' जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमन, जिन्होंने ममदानी को मार्क्सवादी से ज्यादा सोशलिस्ट कहा था, ने सीएनएन से कहा कि वे किसी भी मेयर की मदद के लिए खुले हैं। यह बदलाव शहर की आर्थिक चुनौतियों को संभालने के लिए एकजुटता का संकेत देता है। ममदानी ने कहा, 'यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस न्यूयॉर्कवासी की है जो संघर्ष कर रहा है।'

ये भी पढ़ें

Bihar Deputy CM विजय सिन्हा की टिप्पणी नीतीश सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे का प्रमाण, प्रशांत किशोर ने कसा तंज
राष्ट्रीय
Prashant Kishor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 07:29 pm

Hindi News / World / Zohran Mamdani को मेयर बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने झोंके 1,93,33,80,922 रुपये, किसने कितने लुटाए, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

TTP ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को दी खुली चेतावनी, कहा– “इस्लामाबाद तक मार्च ऐलान

विदेश

बच्चे पैदा करने के लिए खरीदी जा रही हैं महिलाएं, 11 लाख तक खर्च कर रहे हैं लोग

Women being bought for up to 11 lakh
विदेश

जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, इंडोनेशिया में 54 घायल

Explosion at mosque in Indonesia
विदेश

पाकिस्तान पर क्यों बौखला उठा रूस? कहा- जिसकी अर्थव्यवस्था पतन की कगार पर…

Vladimir Putin
विदेश

आरएसएफ ने स्वीकार किया सीज़फायर प्रस्ताव, क्या रुकेगा 30 महीने से चल रहा युद्ध?

War in Sudan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.