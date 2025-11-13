‘असंवैधानिक गतिविधियों के लिए तैयार…’, नतीजों से पहले तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों से ऐसा क्यों कहा

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर शुक्रवार को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए थे। अधिकतर एग्जिट पोल में प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है। वहीं कुछ एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इसी बीच महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने प्रत्याशियों से की बात की है।