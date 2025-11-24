Bihar Politics: बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन? कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस तो बाहर आई सच्चाई

पिछले हफ्ते कांग्रेस ने बिहार में 43 नेताओं को नोटिस थमाया है। उनपर बिहार चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाया है। अब उनसे इस संबंध में जवाब मांगा गया है। हालांकि, जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है, उन सभी का कहना है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया।