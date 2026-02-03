मुकेश अंबानी का मास्टरस्ट्रोक! Jio दे रहा फ्री Google Plan, एयरटेल के 36 करोड़ ग्राहकों को लगा बड़ा झटका

दूसरी ओर, प्रतिद्वंद्वी भारती एयरटेल ने अपने 36 करोड़ (360 मिलियन) ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। एयरटेल ने Perplexity Pro (वैल्यू Rs 17,000 प्रति वर्ष) का फ्री सब्सक्रिप्शन चुपचाप बंद कर दिया, जो लिमिटेड टाइम ऑफर था। पहले से एक्टिव यूजर्स एक साल तक इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एयरटेल Adobe Express Premium (वैल्यू Rs 4,000) एक साल फ्री दे रहा है, जिसमें AI क्रेडिट्स, प्रीमियम टेम्प्लेट्स और स्टॉक इमेजेस शामिल हैं, लेकिन Perplexity Pro का AI फोकस जियो के Gemini से कमजोर माना जा रहा है।