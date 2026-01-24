गणतंत्र दिवस 2026: दिल्ली में 30,000 जवानों के साथ हाईटेक सुरक्षा, पहली बार AI स्मार्ट चश्मे का इस्तेमाल

गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्तव्य पथ पर कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें छह स्तरों की जांच और तलाशी शामिल है। नई दिल्ली में हजारों CCTV कैमरे और FRS से लैस मोबाइल वाहन तैनात किए गए हैं। महला ने कहा, “दिल्ली पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ मॉक ड्रिल भी आयोजित की जा रही हैं।” कुल तैनाती में से 10,000 सुरक्षाकर्मी विशेष रूप से नई दिल्ली में तैनात होंगे। सभी पुलिस अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साझा करेंगे।