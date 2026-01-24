26 नवंबर को तैयार था संविधान, फिर भी क्यों चुनी गई 26 जनवरी की तारीख?

इसकी शुरुआत 1929 से होती है, जब लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस दौरान कांग्रेस ने अर्ध-स्वराज (डोमिनियन स्टेटस) की मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। साथ ही तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन भारतीयों ने पहली बार तिरंगा फहराया और अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी की शपथ ली।