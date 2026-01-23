कर्तव्य पथ पर पहली बार दहाड़ेगा S-400! वही मिसाइल सिस्टम जिसने एक झटके में ढेर किए थे पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट

Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ होने वाली परेड में इस बार आपको कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में सैन्य मामलों के विभाग की झांकी में पहली बार एस-400 वायु रक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है। वायु सेना प्रमुख मनीष सभरवाल ने कहा कि एस-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पिछले साल मई में पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान भारत की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में सैन्य मामलों के विभाग की झांकी में पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा।