गणतंत्र दिवस परेड: राष्ट्रपति से पहले यहां सलामी देती है सिख रेजिमेंट, जानें क्या है डबल सैल्यूट की परंपरा

गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत विजय चौक से हुई, जो राष्ट्रपति भवन के निकट स्थित है। इसके बाद परेड कर्तव्य पथ से गुजरते हुए इंडिया गेट के पास सी हेक्सागन तक पहुंची। वहां से यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने से आगे बढ़ी और तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग तथा नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पर समाप्त हुई। परेड की कुल अवधि लगभग 90 मिनट रही। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जबकि दर्शकों के लिए प्रवेश द्वार सुबह 7 बजे खोल दिए गए और 9 बजे बंद कर दिए गए।