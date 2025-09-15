बिहार चुनाव से पहले RJD-कांग्रेस में दरार: सीट बंटवारे और सीएम पद पर विवाद तेज

अन्य सहयोगी भी चुनौती दे रहे हैं। CPI(ML) लिबरेशन ने 2020 में 19 सीटों पर 12 जीतीं, अब 40-45 चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) RJD से बातचीत में हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM), जो पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती, गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही है। 6 सितंबर को तेजस्वी के आवास पर हुई बैठक में RLJP और JMM को INDIA ब्लॉक में शामिल करने पर सहमति बनी, लेकिन RJD-कांग्रेस को कम सीटें मिलेंगी। 2020 में महागठबंधन को कुल 110 सीटें मिलीं (RJD-75, कांग्रेस-19), जबकि NDA को 125। अब नए सहयोगियों से फ्रैगमेंटेशन बढ़ा है।