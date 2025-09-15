5 साल में देंगे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार: पूर्णिया में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से देश में GST में भारी कमी की जाएगी। आपके दैनिक जीवन में ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ों पर GST में भारी कमी की गई है। यहाँ आई मेरी माताओं और बहनों, मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि GST में कमी होने से रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू से लेकर घी और खाने-पीने की कई चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी की कीमतें कम हो जाएँगी। इस बार त्योहारों में बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना आसान होगा। क्योंकि वे सस्ते भी होंगे। जब कोई सरकार गरीबों की परवाह करती है, तो वह गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है।