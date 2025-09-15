Patrika LogoSwitch to English

5 साल में देंगे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार: पूर्णिया में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

Bihar Election: पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 15, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

PM Modi in Purnia: बिहार में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों जोरो शोरों से चल रही है। सभी राजनी​ति पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौर पर है। पीएम मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया जिले में पहुंचे। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। कोलकाता में मेरा कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया, इस वजह से मुझे यहां पहुंचने में देर हो गई। इसके बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए। आप इतने लंबे समय तक रुके। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

5 साल में देंगे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार

पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। अब बिहार में नए उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सहायता दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है।

बिहार में PM Modi की बड़ी सौगात, 36 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
राष्ट्रीय
PM Modi Bihar Visit

'RJD और कांग्रेस को अपने परिवार की चिंता'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, RJD और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने परिवार की चिंता है। ये लोग अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं करते। लेकिन मोदी के लिए, आप सभी मोदी का परिवार हैं। और इसीलिए मोदी कहते हैं 'सबका साथ, सबका विकास।' मोदी आपके खर्चों की परवाह करते हैं, आपकी बचत की परवाह करते हैं। आने वाले दिनों में कई त्योहार आ रहे हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा तोहफा दिया है।

दिवाली से पहले मोदी का बड़ा तोहफा

पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से देश में GST में भारी कमी की जाएगी। आपके दैनिक जीवन में ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ों पर GST में भारी कमी की गई है। यहाँ आई मेरी माताओं और बहनों, मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि GST में कमी होने से रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू से लेकर घी और खाने-पीने की कई चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी की कीमतें कम हो जाएँगी। इस बार त्योहारों में बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना आसान होगा। क्योंकि वे सस्ते भी होंगे। जब कोई सरकार गरीबों की परवाह करती है, तो वह गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है।

बिहार में कई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

पीएम मोदी ने बिहार में कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिक्रमशिला-कटरिया के बीच 2,170 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेल लाइन का शिलान्यास किया, जो गंगा नदी पर सीधा रेल संपर्क प्रदान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज) के बीच 4,410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नई रेल लाइन का उद्घाटन किया।

41 हजार लाभार्थियों को सौंपी चाबियां

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 35,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5,920 शहरी लाभार्थियों के लिए आयोजित गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया और कुछ लाभार्थियों को चाबियाँ सौंपीं।

11 साल में गरीबों को दिए 4 करोड़ पक्के मकान

पूर्णिया जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि पिछड़े को प्राथमिकता मोदी का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 11 साल में 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए।

दिल्ली पुलिस ने लिया एक्शन, BMW कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
राष्ट्रीय
Delhi BMW Case

Updated on:

15 Sept 2025 05:41 pm

Published on:

15 Sept 2025 05:34 pm

Hindi News / National News / 5 साल में देंगे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार: पूर्णिया में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

