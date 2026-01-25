तेजस्वी यादव नहीं तो किसके पास है अभी RJD का पूरा कंट्रोल? लालू की बेटी रोहिणी ने खोल दिया बड़ा राज!

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि वे ऐसे तत्वों का खुलकर विरोध करें। पार्टी के अंदरूनी मौजूदा हालात को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए उन्होंने कहा- वर्तमान की कड़वी, चिंताजनक और दिल तोड़ने वाली सच्चाई यह है: आज, लोगों के अधिकारों और हक के लिए लड़ने वाली पार्टी की असली कमान उन घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें फासीवादी विरोधियों ने भेजा है।