तेजस्वी यादव नहीं तो किसके पास है अभी RJD का पूरा कंट्रोल? लालू की बेटी रोहिणी ने खोल दिया बड़ा राज!

रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद (Photo-IANS)
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रविवार को बिना किसी का नाम लिए पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदा हालत 'गंभीर' और 'चिंताजनक' है।
रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट कहा कि जो कोई भी सही मायने में "लालूवाद" का प्रतिनिधित्व करता है, वह निश्चित रूप से पार्टी की मौजूदा हालत पर सवाल उठाएगा और नतीजों की परवाह किए बिना, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवाज उठाएगा।
रोहिणी ने आरोप लगाया कि पार्टी का असली कंट्रोल घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं के हाथों में चला गया है, जिन्हें उनके मुताबिक राजनीतिक विरोधियों ने लालूवाद को खत्म करने के एकमात्र मकसद से भेजा है।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि वे ऐसे तत्वों का खुलकर विरोध करें। पार्टी के अंदरूनी मौजूदा हालात को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए उन्होंने कहा- वर्तमान की कड़वी, चिंताजनक और दिल तोड़ने वाली सच्चाई यह है: आज, लोगों के अधिकारों और हक के लिए लड़ने वाली पार्टी की असली कमान उन घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें फासीवादी विरोधियों ने भेजा है।
रोहिणी ने आगे कहा कि घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं को लालूवाद को पूरी तरह से खत्म करने का काम सौंपा गया था; ऐसे लोग, अपनी जड़ें जमाकर, अपने गंदे मंसूबों में काफी हद तक सफल होते दिख रहे हैं।
रोहिणी ने मौजूदा नेतृत्व के काम करने के तरीके पर निशाना साधा, जिसे बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव के संदर्भ में देखा जा रहा है, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वालों को सवालों से बचने या भ्रम पैदा करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि नेतृत्व की लगातार चुप्पी पार्टी के खिलाफ कथित तौर पर साज़िश रचने वालों के साथ मिलीभगत के आरोपों को ही मजबूत करेगी।
रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया कि जो नेता और कार्यकर्ता लालूवाद और पार्टी की वैचारिक जड़ों के पक्ष में बोलते हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ अभद्र तरीके से पेश आया जा रहा है, जो उनके अनुसार RJD के संस्थापक सिद्धांतों के विपरीत है।
रोहिणी ने आगे कहा- जो अभी नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहा है, उसे अपनी गलतियों या कमियों को देखना होगा। उन्हें सवालों से नहीं भागना होगा। जवाब देने से नहीं कतराना होगा। उन्हें तार्किक और तथ्यात्मक जवाबों के बजाय कोई भी भ्रम नहीं फैलाना चाहिए।
रोहिणी आचार्य की टिप्पणियों ने RJD के अंदर बढ़ते आंतरिक उथल-पुथल को और बढ़ा दिया है, जो ऐसे संवेदनशील समय में आई हैं जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक के लिए इकट्ठा हो रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग