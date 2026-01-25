25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तेजस्वी यादव नहीं तो किसके पास है अभी RJD का पूरा कंट्रोल? लालू की बेटी रोहिणी ने खोल दिया बड़ा राज!

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रविवार को बिना नाम लिए पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राजद की वर्तमान स्थिति 'गंभीर' और 'चिंताजनक' है। सच्चा 'लालूवाद' प्रतिनिधि पार्टी की हालत पर सवाल उठाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 25, 2026

Rohini Acharya and Lalu Prasad

रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद (Photo-IANS)

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रविवार को बिना किसी का नाम लिए पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदा हालत 'गंभीर' और 'चिंताजनक' है।

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट कहा कि जो कोई भी सही मायने में "लालूवाद" का प्रतिनिधित्व करता है, वह निश्चित रूप से पार्टी की मौजूदा हालत पर सवाल उठाएगा और नतीजों की परवाह किए बिना, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवाज उठाएगा।

घुसपैठियों-साजिशकर्ताओं के हाथों में चला गया है पार्टी का कंट्रोल

रोहिणी ने आरोप लगाया कि पार्टी का असली कंट्रोल घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं के हाथों में चला गया है, जिन्हें उनके मुताबिक राजनीतिक विरोधियों ने लालूवाद को खत्म करने के एकमात्र मकसद से भेजा है।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि वे ऐसे तत्वों का खुलकर विरोध करें। पार्टी के अंदरूनी मौजूदा हालात को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए उन्होंने कहा- वर्तमान की कड़वी, चिंताजनक और दिल तोड़ने वाली सच्चाई यह है: आज, लोगों के अधिकारों और हक के लिए लड़ने वाली पार्टी की असली कमान उन घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें फासीवादी विरोधियों ने भेजा है।

लालूवाद को पूरी तरह से खत्म करने का काम सौंपा गया था- रोहिणी

रोहिणी ने आगे कहा कि घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं को लालूवाद को पूरी तरह से खत्म करने का काम सौंपा गया था; ऐसे लोग, अपनी जड़ें जमाकर, अपने गंदे मंसूबों में काफी हद तक सफल होते दिख रहे हैं।

रोहिणी ने मौजूदा नेतृत्व के काम करने के तरीके पर निशाना साधा, जिसे बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव के संदर्भ में देखा जा रहा है, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया।

उन्होंने कहा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वालों को सवालों से बचने या भ्रम पैदा करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि नेतृत्व की लगातार चुप्पी पार्टी के खिलाफ कथित तौर पर साज़िश रचने वालों के साथ मिलीभगत के आरोपों को ही मजबूत करेगी।

नेताओं के साथ अभद्र तरीके से पेश आया जा रहा है- लालू की बेटी

रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया कि जो नेता और कार्यकर्ता लालूवाद और पार्टी की वैचारिक जड़ों के पक्ष में बोलते हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ अभद्र तरीके से पेश आया जा रहा है, जो उनके अनुसार RJD के संस्थापक सिद्धांतों के विपरीत है।

रोहिणी ने आगे कहा- जो अभी नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहा है, उसे अपनी गलतियों या कमियों को देखना होगा। उन्हें सवालों से नहीं भागना होगा। जवाब देने से नहीं कतराना होगा। उन्हें तार्किक और तथ्यात्मक जवाबों के बजाय कोई भी भ्रम नहीं फैलाना चाहिए।

रोहिणी आचार्य की टिप्पणियों ने RJD के अंदर बढ़ते आंतरिक उथल-पुथल को और बढ़ा दिया है, जो ऐसे संवेदनशील समय में आई हैं जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक के लिए इकट्ठा हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लालू प्रसाद यादव

तेजस्वी यादव

Published on:

25 Jan 2026 10:22 am

Hindi News / National News / तेजस्वी यादव नहीं तो किसके पास है अभी RJD का पूरा कंट्रोल? लालू की बेटी रोहिणी ने खोल दिया बड़ा राज!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.