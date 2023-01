बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर एक्शन की तैयारी, RJD ने भेजा नोटिस, नीतीश पर की थी बयानबाजी

Show Cause Notice to Sudhakar Singh: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार बयानबाजी करने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। राजद ने सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुधाकर सिंह पर गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप है।

RJD Issued Show Cause Notice to Sudhakar Singh over his comments Against Bihar CM Nitish Kumar