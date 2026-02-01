रामविलास को ‘बेचारा’ कहने पर बिहार में बवाल, चिराग के समर्थकों ने तेजस्वी के खिलाफ जमकर काटा बवाल

राजू तिवारी ने कहा कि ऐसे ही राजद के नेताओं के बयान के कारण पार्टी आज हाशिये पर आ गई है। हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता का अपमान नहीं सह सकता है। रामविलास पासवान ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया और उन्हें इस तरह के अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं है।