क्या कांग्रेस के साथ CM फेस को लेकर विवाद है? तेजस्वी यादव ने कर दिया क्लियर, बताया कब होगा ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने है। महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर अभी तक तय नहीं हो पाया है। कयास लगाए जा रहे थे कि राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हो सकते हैं, हालांकि तेजस्वी के नाम पर अभी तक कांग्रेस ने मुहर नहीं लगाई है। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीएम पद के लिए कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है।
‘बिहार अधिकार यात्रा’ की शुरुआत करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सही समय आने पर विपक्ष अपने सीएम चेहरे की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा- महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बिहार की मालिक जनता है और वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार वे बदलाव चाहते हैं। बिहार में किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछिए कि वे किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा।
अपनी बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज से हम लोग 'बिहार अधिकार यात्रा' के लिए निकल रहे हैं और बाकि के जिले जो छूट गए थे उन्हें हम कवर कर रहे हैं। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान व मजदूर के सम्मान के लिए, मां-बहनों की सुरक्षा के लिए, आज बिहार में कारखानें और उद्योग लगें इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जहानाबाद में पहला कार्यक्रम होगा और उसके बाद नालंदा जिले में आज का कार्यक्रम है। बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि जो बाकि के जिले रह गए हैं वहां पर भी हम संपर्क यात्रा करें।
हालांकि इससे पहले प्रदेश के लोगों से तेजस्वी यादव ने अपील की थी कि उन्हें सभी 243 सीटों पर उनके नाम पर वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा था- इस बार तेजस्वी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बोचहां हो या मुजफ्फरपुर, तेजस्वी लड़ेंगे। मेरी आप सभी से अपील है कि मेरे नाम पर वोट करें। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए।