क्या कांग्रेस के साथ CM फेस को लेकर विवाद है? तेजस्वी यादव ने कर दिया क्लियर, बताया कब होगा ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने है। महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर अभी तक तय नहीं हो पाया है। कयास लगाए जा रहे थे कि राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हो सकते हैं, हालांकि तेजस्वी के नाम पर अभी तक कांग्रेस ने मुहर नहीं लगाई है। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीएम पद के लिए कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है।