RSS को लेकर RJD नेता ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा, BJP MLC तुरंत स्पीकर से बोले- इसे रिकॉर्ड से हटाया जाए

बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। (फोटो- IANS)
बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बड़ा हंगामा हुआ। दरअसल, राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए ऐसी टिप्पणी कर दी। जिसको लेकर रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई।
भारी हंगामे के बाद चेयरमैन ने टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। उधर, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर चिंता जताते हुए सिद्दीकी ने होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी से डिटेल में जवाब मांगा, जिन्होंने क्राइम के आंकड़े रिकॉर्ड पर रखे।
मिनिस्टर ने कहा कि कॉग्निजेबल क्राइम के मामले पिछले कुछ सालों में काफी बढ़े हैं, जो 2004 में 1,15,216 मामलों से बढ़कर 2024 में लगभग 3.52 लाख मामले हो गए हैं।
चौधरी ने क्राइम के मामलों का जिक्र करते हुए आगे कहा कि चोरी के मामले 2004 में 11,518 से बढ़कर 2024 में 22,760 हो गए, जबकि क्राइम की दूसरी कैटेगरी में भी बढ़ोतरी हुई है।
किडनैपिंग के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि किडनैपिंग के 20,468 केस रजिस्टर हुए, जिनमें से सिर्फ 158 केस मर्डर या फिरौती से जुड़े थे, जबकि 14,062 केस शादी या भागकर शादी करने से जुड़े थे।
इस डेटा पर जवाब देते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ये आंकड़े उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाले हैं जो अक्सर 'जंगल राज' और 'मंगल राज' के जमाने का जिक्र करते हैं।
सिद्दीकी ने कह- अगर 2004 में 1,15,216 केस थे तो 2024 में लगभग 3.52 लाख केस हो जाएंगे, तो डेटा बताता है कि 'जंगल राज मंगल राज से बेहतर था'।उन्होंने यह भी कहा कि RSS का मैथ ऐसा है कि 3.52 लाख केस 1,15,216 केस से छोटे हैं।
सिद्दीकी ने कहा- मैं BJP के नेताओं को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन RSS ने ही उन्हें ऐसा मैथ सिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लग रहा था कि राज्य के गृह मंत्री RSS की सफाई का जवाब दे रहे हैं।
इस कमेंट पर रूलिंग पार्टी के सदस्य संतोष कुमार सिंह ने तुरंत आपत्ति जताई, जिन्होंने RSS के जिक्र को सदन के लिए गलत बताया और इसे रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। आपत्ति स्वीकार करते हुए चेयरमैन ने कमेंट को हटाने का आदेश दिया, जिससे गरमागरम बहस खत्म हो गई।
