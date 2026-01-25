बागियों पर होगा एक्शन, राजद के बड़े सांसद ने तेजस्वी यादव और लालू को सौंप दी रिपोर्ट

बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावत की। उनमें से कुछ ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और पार्टी के खिलाफ काम किया। उन्होंने बताया कि लंबे समीक्षा अभियान के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को सौंप दी गई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लेने की जरूरत होगी, वह निर्णय एक-दो दिनों में बता दिया जाएगा।