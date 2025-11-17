‘संजय यादव मुर्दाबाद…बिहार छोड़ो’: राबड़ी के आवास पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा

रोहिणी ने दावा किया कि संजय के प्रभाव से तेजस्वी के फैसले प्रभावित हुए, जिससे पार्टी कमजोर हुई। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा, 'मेरा परिवार नहीं बचा। संजय का नाम लेते ही घर से निकाल दिया जाता है।' रोहिणी, जो 2024 में सारण से लोकसभा चुनाव हारीं, ने किडनी डोनेट करने के बाद भी अपमान सहा। बीजेपी ने इसे 'महिलाविरोधी मानसिकता' बताकर RJD पर हमला बोला। बता दें कि रविवार को तीन अन्य बहनें—राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा—भी दिल्ली चली गईं, जिससे लालू-राबड़ी आवास में सन्नाटा छा गया।