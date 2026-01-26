तेजस्वी के राजद कार्यकारी अध्यक्ष बनने से दिल्ली तक बढ़ी हलचल, केंद्रीय मंत्री के बयान से मचेगा सियासी घमासान

राजद नेता तेजस्वी यादव (Photo-IANS)
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद से बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजद की जमकर आलोचना की है।
गृह राज्य मंत्री राय ने कहा- तेजस्वी यादव का पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी न तो राजद के लिए और न ही बिहार के लिए नई बात है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा- लालू परिवार पिछले तीन दशकों से बिहार में 'परिवार पहले' के सिद्धांत पर काम कर रहा है। इसी क्रम में, आज तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन सच तो यह है कि राजद का कामकाज और नियंत्रण सालों से तेजस्वी यादव के हाथों में है।
राय ने आगे आरोप लगाया कि न तो लालू परिवार और न ही राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के विकास या उसके गरीब, दलित और वंचित समुदायों के उत्थान की कोई चिंता है।
राय ने कहा- लालू परिवार का एकमात्र और मूल उद्देश्य अपने परिवार की समृद्धि है। आज एक बार फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि परिवार पहले आता है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे जोर देकर कहा- राजद ने अपने परिवार के बाहर किसी के भी विकास के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव, जो गरीबों और पिछड़े वर्गों के नाम पर तथाकथित राजनीति करते हैं, उन्होंने बिहार के लोगों को गुंडा राज, जंगल राज और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। लालू परिवार, जो 'परिवार पहले' के सिद्धांत को लागू करता है, बिहार के लोगों की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है।
राय ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिहार अब 'गुंडा राज, जंगल राज और भ्रष्टाचार' के दौर से बाहर निकल रहा है और अब विकास और सुशासन की ओर बढ़ रहा है।
