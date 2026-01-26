तेजस्वी के राजद कार्यकारी अध्यक्ष बनने से दिल्ली तक बढ़ी हलचल, केंद्रीय मंत्री के बयान से मचेगा सियासी घमासान

केंद्रीय मंत्री ने आगे जोर देकर कहा- राजद ने अपने परिवार के बाहर किसी के भी विकास के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव, जो गरीबों और पिछड़े वर्गों के नाम पर तथाकथित राजनीति करते हैं, उन्होंने बिहार के लोगों को गुंडा राज, जंगल राज और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। लालू परिवार, जो 'परिवार पहले' के सिद्धांत को लागू करता है, बिहार के लोगों की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है।