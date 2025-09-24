‘बगावत ही सही…’ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ सियासी बवाल, RK सिंह के बयान ने मचाई खलबली

भाजपा ने तिवारी के इस बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जोड़ दिया। भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि जी-23 बागी गुट के सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ‘नेपो किड’ राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। तिवारी ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस बहस को कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक झगड़े तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय घटनाओं और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए।