Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बगावत ही सही…’ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ सियासी बवाल, RK सिंह के बयान ने मचाई खलबली

बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बातों को अगर बगावत माना जाए तो बागवत ही सही। उधर, कांग्रेस सांसद के पोस्ट को लपकते हुए भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 24, 2025

आरके सिंह
आरके सिंह (फोटो-फ़ेसबुक)

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने अपनी ही पार्टी भाजपा (BJP) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिंह ने कहा कि जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही, अन्य आरोपों का जवाब देना चाहिए।

आरके सिंह ने कहा कि अगर उनकी सच्ची बातों को बगावत माना जाए तो बगावत सही है और पार्टी हित में बोलना उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को जवाब देना चाहिए और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो इस्तीफा देना चाहिए।

ये भी पढ़ें

गरबा में आने वाले मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराएं… ‘लव जिहाद’ पर ये क्या बोल गए भाजपा के मंत्री
मुंबई
Garba 2025

कांग्रेस सांसद के पोस्ट को लेकर राहुल पर निशाना

इधर, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एशियाई देशों में मची उथल-पुथल को लेकर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट को लपकते हुए भाजपा ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा 'नेपो किड' बताते हुए हमला कर दिया है।

क्या था पोस्ट ?

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि जनरेशन एक्स, वाय और जेड को किसी भी विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जुलाई 2023 से सितंबर 2025 तक दक्षिण और पूर्वी एशिया में नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण देते हुए बताया कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने वंशवाद को चुनौती दी है।

भाजपा ने तिवारी के इस बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जोड़ दिया। भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि जी-23 बागी गुट के सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ‘नेपो किड’ राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। तिवारी ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस बहस को कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक झगड़े तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय घटनाओं और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

तेजस्वी यादव की सभा में फिर पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान, आरजेडी ने बताया एडिटेड वीडियो
राष्ट्रीय
Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Sept 2025 09:08 am

Hindi News / National News / ‘बगावत ही सही…’ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ सियासी बवाल, RK सिंह के बयान ने मचाई खलबली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.