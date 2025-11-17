मातम में बदली शादी की खुशियां: दुल्हन के घर के सामने बारातियों को कार ने कुचला, 3 की मौत

यह बारात शिकारपुर थाना के धूमनगर मटियरिया से आई थी। यहां खाना खाने के बाद यात्री जब सड़क पार कर रहे थे उसी दौरान बगहा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें रौंदती हुई आगे निकल गई। इस घटना में नेपाल के भलुई चौक निवासी हरिशंकर कुशवाहा (40), जो कि दूल्हे के फूफा थे, और बिशुनपुरवा गांव निवासी दिनेश प्रसाद कुशवाहा(32) के साथ साथ रकटियागंज के टेढ़ी कुईया वार्ड 6 निवासी राजेश महतो की भी मौत हो गई। मृतक दिनेश के दोस्त ने बताया कि, उसकी मौत इलाज में देरी की वजह से हुई है। उसने अस्पताल लाने के डेढ़ घंटे बाद दम तोड़ा क्योंकि उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला।