Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मातम में बदली शादी की खुशियां: दुल्हन के घर के सामने बारातियों को कार ने कुचला, 3 की मौत

बेतिया में एक शादी समारोह के दौरान बेकाबू कार ने दुल्हन के घर के सामने बारातियों को रौंद दिया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक लोग अभी भी घायल है। पीड़ितों के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में देरी का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Himadri Joshi

Nov 17, 2025

Car crushes wedding party in Bettiah

बेतिया में तेज रफ्तार कार ने बारातियों को कुचला (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां बेतिया में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक बेकाबू कार ने दुल्हन के घर के सामने ही बारातियों को रौंद दिया। इस हादसे में दूल्हे के फूफा समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग अभी भी घायल है। घायलों में दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा बेतिया-बगहा नेशनल हाईवे पर स्थित बिशुनुरवा गांव के पास हुआ है। यहां शादी में शामिल हुए बाराती जब खाने के बाद जब सड़क पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए।

घायलों के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस और अन्य सहायता दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां पर घायलों के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरु कर दिया और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हाथा-पाई करने लगे। परिजनों का कहना था कि जिस वक्त वह अस्पताल में पहुंचे उस वक्त वहां एक भी डॉक्टर और नर्स नही थे। भड़की हुई भीड़ से बचने के लिए अस्पताल के कर्मचारी छिपने लगे जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया और घायलों का इलाज शुरु हुआ।

एक मृतक की अस्पताल लाने के डेढ़ घंटे बाद हुई मौत

यह बारात शिकारपुर थाना के धूमनगर मटियरिया से आई थी। यहां खाना खाने के बाद यात्री जब सड़क पार कर रहे थे उसी दौरान बगहा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें रौंदती हुई आगे निकल गई। इस घटना में नेपाल के भलुई चौक निवासी हरिशंकर कुशवाहा (40), जो कि दूल्हे के फूफा थे, और बिशुनपुरवा गांव निवासी दिनेश प्रसाद कुशवाहा(32) के साथ साथ रकटियागंज के टेढ़ी कुईया वार्ड 6 निवासी राजेश महतो की भी मौत हो गई। मृतक दिनेश के दोस्त ने बताया कि, उसकी मौत इलाज में देरी की वजह से हुई है। उसने अस्पताल लाने के डेढ़ घंटे बाद दम तोड़ा क्योंकि उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 12:14 pm

Hindi News / National News / मातम में बदली शादी की खुशियां: दुल्हन के घर के सामने बारातियों को कार ने कुचला, 3 की मौत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी का ये कैसा अभिमान? बहन के साथ ऐसा क्यों किया? रोहिणी आचार्य के दर्द पर भड़के जीतन राम मांझी

Jitan Ram Manjhi
पटना

‘लालू यादव को परिस्थितियों ने बनाया था CM…’ RJD की हार से भड़के शिवानंद तिवारी ने खोले कई पुराने राज

पटना

बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद फिर चर्चा में नीतीश कुमार के बेटे निशांत, NDA की जीत पर दिया बड़ा बयान

पटना

Bihar Politics: नीतीश ही होंगे मुखिया, महिला डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है भाजपा, किस दल से कितने बनेंगे मंत्री?

राष्ट्रीय

क्या बिहार के मतदाताओं ने दिया नीतीश को फेयरवेल गिफ्ट? क्या है ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गइल’ के पीछे की वजहें

CM nitish
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.