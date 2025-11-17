मातम में बदली शादी की खुशियां: दुल्हन के घर के सामने बारातियों को कार ने कुचला, 3 की मौत

बेतिया में तेज रफ्तार कार ने बारातियों को कुचला (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां बेतिया में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक बेकाबू कार ने दुल्हन के घर के सामने ही बारातियों को रौंद दिया। इस हादसे में दूल्हे के फूफा समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग अभी भी घायल है। घायलों में दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा बेतिया-बगहा नेशनल हाईवे पर स्थित बिशुनुरवा गांव के पास हुआ है। यहां शादी में शामिल हुए बाराती जब खाने के बाद जब सड़क पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए।
घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस और अन्य सहायता दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां पर घायलों के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरु कर दिया और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हाथा-पाई करने लगे। परिजनों का कहना था कि जिस वक्त वह अस्पताल में पहुंचे उस वक्त वहां एक भी डॉक्टर और नर्स नही थे। भड़की हुई भीड़ से बचने के लिए अस्पताल के कर्मचारी छिपने लगे जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया और घायलों का इलाज शुरु हुआ।
यह बारात शिकारपुर थाना के धूमनगर मटियरिया से आई थी। यहां खाना खाने के बाद यात्री जब सड़क पार कर रहे थे उसी दौरान बगहा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें रौंदती हुई आगे निकल गई। इस घटना में नेपाल के भलुई चौक निवासी हरिशंकर कुशवाहा (40), जो कि दूल्हे के फूफा थे, और बिशुनपुरवा गांव निवासी दिनेश प्रसाद कुशवाहा(32) के साथ साथ रकटियागंज के टेढ़ी कुईया वार्ड 6 निवासी राजेश महतो की भी मौत हो गई। मृतक दिनेश के दोस्त ने बताया कि, उसकी मौत इलाज में देरी की वजह से हुई है। उसने अस्पताल लाने के डेढ़ घंटे बाद दम तोड़ा क्योंकि उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग