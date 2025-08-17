Patrika LogoSwitch to English

गुजरात में भीषण सड़क हादसा: कार और SUV में जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोग जिंदा जले

Gujarat Road Accident: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक कार दुर्घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए है।

अहमदाबाद

Shaitan Prajapat

Aug 17, 2025

गुजरात में भीषण सड़क हादसा (Photo-ANI)

Gujarat Road Accident: गुजरात में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सुरेंद्रनगर जिले में कार और एसयूवी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार आरे एसयूवी में टक्कर के बाद आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि सात लोग जिंदा जले गए। वहीं इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्विफ्ट डिजायर और टाटा हैरियर के बीच टक्कर

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, रविवार को एक स्विफ्ट डिजायर और टाटा हैरियर कार के बीच टक्कर के बाद यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोग, पुलिस और 108 की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।

सात लोग जिंदा चल गए, तीन घायल

घटना के बारे में जानकारी देते हुए वाधवन पुलिस थाने के निरीक्षक पीबी जडेजा ने कहा कि देदादरा गांव के पास दोपहर लगभग 3:30 बजे यह हादसा हुआ। इस घटना में कार में सवार सात लोग जिंदा जल गए, जबकि एसयूवी में सवार तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए।

हादस के बाद हाईवे पर लंबा जाम

लखतर सुरेंद्रनगर राजमार्ग पर दो कारों की टक्कर हो गई है। गोजारा दुर्घटना में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद राजमार्ग के दोनों ओर लगभग एक किलोमीटर तक यातायात जाम हो गया।

Published on:

17 Aug 2025 08:20 pm

गुजरात में भीषण सड़क हादसा: कार और SUV में जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोग जिंदा जले

