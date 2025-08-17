गुजरात में भीषण सड़क हादसा: कार और SUV में जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोग जिंदा जले

Gujarat Road Accident: गुजरात में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सुरेंद्रनगर जिले में कार और एसयूवी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार आरे एसयूवी में टक्कर के बाद आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि सात लोग जिंदा जले गए। वहीं इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।