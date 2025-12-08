‘कहीं पड़ा कटा सिर, तो कहीं धड़’…लुधियाना में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 की मौत

मृतकों में 2 नाबालिग लड़कियां और 3 युवक शामिल हैं। यह लड़कियां मोगा और तलवंडी साबो (बठिंडा) की रहने वाली बताई जा रही हैं। हालांकि अभी इन लड़कियों की जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं तीनों युवकों की पहचान कर ली गई है। उनकी पहचान अजीत नगर के रहने वाले सिमरन और कोठे खंजूरा निवासी सतपाल सिंह सूखा व वीरू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई गाड़ी सिमरन की थी और दुर्घटना के समय वही गाड़ी चला रहा था।