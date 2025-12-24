मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था परिवार, हाईवे पर पलटी कार, तीन की मौत और दो गंभीर घायल

इस दुर्घटना में निट्टूरु गांव के प्रसाद राव और उनके साथ कार में मौजूद दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक, कार में एक ही परिवार के पांच लोग सवार थे। यह सभी तमिलनाडु के एक मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए।