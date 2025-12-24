मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था परिवार, हाईवे पर पलटी कार, तीन की मौत और दो गंभीर घायल

कर्नाटक के बल्लारी जिले में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक के बल्लारी जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां देवीनगर कैंप के पास एक भयानक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। बल्लारी-सिरुगुप्पा स्टेट हाईवे पर बुधवार सुबह 5 बजे करीब यह दुर्घटना हुई है। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बैरियर से टकराकर पलट गई।
इस दुर्घटना में निट्टूरु गांव के प्रसाद राव और उनके साथ कार में मौजूद दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक, कार में एक ही परिवार के पांच लोग सवार थे। यह सभी तमिलनाडु के एक मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही सिरगुप्पा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के अनुसार, तेज रफ्तार और ड्राइवर के गाड़ी पर से नियंत्रण खो देने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस को यह भी शक है कि नींद की वजह से शायद ड्राइवर को झपकी लग गई हो और उसी वजह से यह हादसा हो गया।
