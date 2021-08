Road Jam in Haryana Today: पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों ने नेशनल हाईवे किया ब्लॉक, कांग्रेस ने की निंदा

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले नौ माह से ज्यादा समय ये जारी किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) आज हरियाणा में अचानक उग्र हो गया। हरियाणा पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित में करने के लिए करनाल के बस्तर टोल प्लाजा इलाके में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना से नाराज किसानों ने आज हरियाणा में नेशनल हाईवे को ब्लॉक ( Road jam in Haryana today ) कर दिया है। करनाल में पुलिस लाठीर्चाज की घटना की कांग्रेस ने निंदा की है।

#WATCH | Haryana: Police baton charged farmers who were protesting at Bastara toll plaza area in Karnal pic.twitter.com/NlYiUnDJMr