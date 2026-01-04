न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सड़क पर हुड़दंग पड़ा भारी, नोएडा पुलिस ने 67 हजार का ई-चालान काटा

Noida New Year hooliganism: उत्तर प्रदेश की नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सड़क पर हंगामा करने वाले छह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये लोग एक आल्टो कार में सवार थे और नशे की हालत में जश्न मना रहे थे। इन लोगों ने कार की छत पर चढ़कर और चलती गाड़ी पर नाचते हुए सड़क पर खतरनाक ड्राइविंग की।