न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सड़क पर हुड़दंग पड़ा भारी, नोएडा पुलिस ने 67 हजार का ई-चालान काटा

नोएडाः यातायात पुलिस ने गाड़ी मालिक के खिलाफ 67 हजार रुपए का चालान काटा (Photo Credit @X)
Noida New Year hooliganism: उत्तर प्रदेश की नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सड़क पर हंगामा करने वाले छह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये लोग एक आल्टो कार में सवार थे और नशे की हालत में जश्न मना रहे थे। इन लोगों ने कार की छत पर चढ़कर और चलती गाड़ी पर नाचते हुए सड़क पर खतरनाक ड्राइविंग की।
इनकी इस हरकत का वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कई लोगों ने इस वीडियो की शिकायत पुलिस से भी की। शिकायत मिलने के बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक के खिलाफ ई-चालान जारी किया। कुल चालान राशि 67,000 रुपए है।
कार मालिक के खिलाफ खतरनाक ड्राइविंग, बिना अनुमति पब्लिक जगह पर रेसिंग और स्पीड ट्रायल, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय सेफ्टी बेल्ट ना पहनना और ऐसे यात्री को ले जाना जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी थी, जैसे कई नियमों के उल्लंघन के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जवाब में नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लिखा, ''उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित वाहन के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार ई-चालान (₹67,000/-) की कार्यवाही की गई।'' यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि नशे में गाड़ी चलाना और सड़क पर खतरनाक हरकतें करना कितना खतरनाक हो सकता है।
